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Влад Волошин
Влад Волошин
Військовий експерт Всі статті автора

Російська "доблесть" – це просто ганьба

1.3т Читати матеріал російською

ЗМI опублікували цікавий фоторепортаж з Кримського півострова із селища Новоозерне на озері-затоці Донузлав, де до анексії півострова Росією знаходилась українська військово-морська база. Там, де раніше стояли наші військові кораблі, тепер місцеві підприємці розводять мідій. Приміщення штабу об'єднання та будинку офіцерів флоту (ДОФу) стоять занедбані, проте територія частини й надалі залишається військовим обєктом.

Російська "доблесть" – це просто ганьба
Російська "доблесть" – це просто ганьба

Проте мене вразило фото пам'ятного каменя, який окупанти встановили "на честь" ганебного, на мою думку, вчинку –– затоплення власних кораблів. Щоб блокувати вихід з бухти.

Російська "доблесть" – це просто ганьба

Тоді, напочатку весни 2014 року – з 3 по 26 березня, окупанти намагались захопити українську базу ВМС і для цього пустили під воду власний великий протичовновий корабель (БПК) "Очаків" та ще кілька кораблів і катерів.

На той момент в бухті знаходились майже півтора десятки наших бойових кораблів і допоміжних суден. Два тижні українські моряки намагались протистояти ворогу. Деякі з них (корвет "Вінниця", ВДК "Костянтин Ольшанський", тральщик "Генічеськ") загарбники брали штурмом із застосуванням зброї. А про мужність і стійкість екіпажу тральщика "Черкаси", який кілька разів намагався вирватись з блокади та голіруч відбивався від російського спецназу, навіть вороги відзиваються із захопленням.

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Згодом росія запропонує віддати частину захоплених в Криму кораблів Україні. 10 з них були тоді в Донузлаві, але деякі, найкращі і боєздатні, залишаться у загарбника.

Серед визволених "донузлавців" СДК "Кіровоград" (зараз "Юрій Оліфіренко"), тральщик "Генічеськ", корвет "Вінниця". Проте далі перебувають у "полоні" тральщики "Черкаси", "Чернігів" та ВДК "Костянтин Ольшанський". Росіяни використовують їх, як донорів для кораблів власного флоту – знімаючи необхідні вузли, агрегати і запчастини.

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Не уявляю, що це за "доблесть" – затопити власні кораблі, відібрати чуже майно, щоб потім його безславно частково віддати, а те, що не віддати – просто зламати.

I цією "перемогою" чванитись на роки, заклавши "пам'ятний камінь"...

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Автор
Влад Волошин Влад Волошин
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Крим ВМС України
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