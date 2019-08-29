Різниця в 10 градусів: українцям дали свіжий прогноз на четвер

В Україні в четвер, 29 серпня, погода залишиться теплою і ясною.

Як повідомляє "Укргідрометцентр", температура повітря в середньому становитиме +28... +30 градусів, на сході України опуститься до +23.

Холодний атмосферний фронт дощів не принесе: по всій території країни сухо і сонячно.

Так, в північних і східних областях стовпчики термометрів опустяться до +22... +26 градусів, в центральних областях очікується +25... +28 градусів.

Погода буде ясною

Зате на півдні і на заході України буде тепліше – протягом дня стовпчики термометрів в цих областях піднімуться до +32 градусів.

У Києві 29 серпня трохи посвіжішає до +23... +25 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок вересня порадує українців теплою і сонячною погодою, а вже з середини місяця варто чекати похолодання.

Раніше метеоролог розповіла, що осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

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