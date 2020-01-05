Різдво без снігу: синоптики змінили прогноз на свята в Україні

Красивого і сніжного Різдва в Україні в 2020 році не передбачається. За прогнозами синоптиків, 7 січня переважатиме суха і не надто морозна погода.

"Маю засмутити українців, зокрема й киян. Різдво від Нового року істотно відрізнятися не буде", – попередив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик в ефірі ObozTV.

За його даними, в ніч з 6 на 7 січня на більшій частині території України опадів не очікується.

"Тільки на Приазов'ї дощ, вночі – з мокрим снігом", – уточнив Білик.

Синоптик зазначив, що температура повітря дещо знизиться, але до сильних морозів не дійде.

"Нічні температури -1... -6 градусів, а денні близько нуля: від -2 до +3 градусів. Тільки на півдні плюсові температури в межах +1 ... +6 градусів", – повідомив він.

Погода на Різдво в Україні Карта Українського гідрометцентру

Сніжне Різдво на картинах українських художників Олександр Міцнік "Різдвяні колядки"

Як писав OBOZREVATEL, попри аномально теплий грудень, зима в 2020 році може затягнутися. За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, на початку березня в Україні очікуються морози і снігопади.

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