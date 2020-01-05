Головна Новини
5 січня • оновлено в 03:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Різдво без снігу: синоптики змінили прогноз на свята в Україні

549
Читати матеріал російською

Красивого і сніжного Різдва в Україні в 2020 році не передбачається. За прогнозами синоптиків, 7 січня переважатиме суха і не надто морозна погода.

"Маю засмутити українців, зокрема й киян. Різдво від Нового року істотно відрізнятися не буде", – попередив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик в ефірі ObozTV.

Новини
Православне Різдво Христове: чого категорично не можна робити 7 січня

За його даними, в ніч з 6 на 7 січня на більшій частині території України опадів не очікується.

"Тільки на Приазов'ї дощ, вночі – з мокрим снігом", – уточнив Білик.

Синоптик зазначив, що температура повітря дещо знизиться, але до сильних морозів не дійде.

"Нічні температури -1... -6 градусів, а денні близько нуля: від -2 до +3 градусів. Тільки на півдні плюсові температури в межах +1 ... +6 градусів", – повідомив він.

Погода на Різдво в Україні

Погода на Різдво в Україні

Карта Українського гідрометцентру

Сніжне Різдво на картинах українських художників

Сніжне Різдво на картинах українських художників

Олександр Міцнік "Різдвяні колядки"

Як писав OBOZREVATEL, попри аномально теплий грудень, зима в 2020 році може затягнутися. За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, на початку березня в Україні очікуються морози і снігопади.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Різдво" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Різдво Прогноз погоди Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Новини ObozTV
Особа
Владислав Білик
Місце
Україна
Теги
погода свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги