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24 квітня • оновлено в 17:06
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Результат за 2 години: в Україні випустили перші тести на COVID-19. Фото

12.8т
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У п'ятницю, 24 квітня, в Україні вийшла перша партія українського виробництва імуноферментних (ІФА) тест-систем на визначення коронавірусу.

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"ІФА-тестування на коронавірус швидше та дешевше й здатне забезпечити масовий скринінг. Такі тест-системи дають результат протягом двох годин (ПЛР – кілька днів), використовують у роботі реагенти українського виробництва та будуть у десятки разів дешевші за китайські та європейські аналоги. Тестування зможе виявляти не лише факт зараження коронавірусом, а тих, хто вже на нього перехворів. Це дасть можливість формувати більш точну статистику", – пояснила вона.

ІФА-тестування на COVID-19

ІФА-тестування на COVID-19

Facebook Галини Янченко

Також секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що в регіони вже надіслали партії засобів індивідуального захисту, а сьогодні відправлять вітчизняні ПЛР-тести.

"Ми отримали 2 тисячі наборів для проведення 200 тисяч ПЛР-тестувань. Все це українського виробництва та вже скоро вирушить у регіони", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почалися випробування вітчизняних ліків проти коронавірусу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Cachko Elena
Cachko Elena
умнички, так держать еще вакцину сделайте, вы сможете...
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Суспільство

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