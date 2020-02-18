Річниця перемоги Революції Гідності: як п'ять днів назавжди змінили Україну

18-22 лютого 2014 року були найстрашнішими днями Революції Гідності. Саме тоді протистояння Євромайдану і провладних силовиків досягло кульмінації, яка закінчилася загибеллю Небесної Сотні і перемогою протестуючих.

У шосту річницю цих подій OBOZREVATEL підготував хронологію п'яти днів 2014 року, які повалили режим Януковича (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця, обережно – 18+).

Революція Гідності

18 лютого

На 18 лютого Верховна Рада України, під тиском протестувальників і опозиції, запланувала розгляд змін до Конституції і запровадження обмежень президентських повноважень. Вранці того ж дня почалася "Мирна Хода", яка мала пройти від Майдану Незалежності до будівлі парламенту.

"Беркут" і міліція повністю оточили київський урядовий квартал, переставши пропускати навіть працівників Ради. За кордоном натягнули колючий дріт, а вантажівками повністю перекрили вулицю Грушевського. Проте, активістам, в кількості близько 10 000 осіб вдалося прорватися через один з міліцейських кордонів. Незабаром зав'язалися бої в Маріїнському парку, які поширилися на весь центр Києва.

18 лютого: бої в Маріїнському парку

Дуже скоро з'явилися перші постраждалі. Одному з учасників протесту гранатою відірвало кисть руки. Міліція практично в упор кидала гранати, до яких вони примотували болти, цвяхи і шматки каменів. "Тітушки" і бойовики Антимайдану, які працювали разом з "Беркутом", використовували вогнепальну та травматичну зброю. Вдень 18 лютого з'явилися перші загиблі – троє протестувальників були вбиті силовиками.

18 лютого: поранені революціонери

18 лютого: звірства "Беркута" і "тітушек"

На тлі цих подій силовики почали штурм Українського дому. У центр Києва вирушила бронетехніка. Всі станції столичного метрополітену були закриті "у зв'язку із загрозою терактів".

Увечері, близько 20.00, повідомивши про початок "антитерористичної операції" і попросивши жінок і дітей покинути центр Києва, силовики почали штурм Майдану Незалежності. Два БТРи спробували таранити барикади – їх спалили коктейлями Молотова.

18 лютого: штурм Майдану бронетехнікою

Слідом за технікою на Майдан увірвався "Беркут". Почалася пожежа в Будинку профспілок, але міліціонери навіть не намагалися зайнятися її гасінням. Революціонери самостійно рятували людей з вогню, намагалися загасити полум'я і організувати коридор для пожежників.

Будинок профспілок в Києві вигорів дотла

За словами керівника медичної служби Майдану Олега Мусія, протягом 18 лютого загинуло 20 протестувальників.

19 лютого

По Західній Україні в ніч на 19 лютого і протягом дня прокотилася справжня хвиля захоплень активістами будівель держустанов і блокувань частин внутрішніх військ та "Беркута". СБУ ж продовжувала "проведення антитерористичної операції на території всієї країни".

Більша частина доріг, що вели до Києва, були заблоковані силовиками. Тим часом на Майдані все ж почали з'являтися підкріплення зі Львова та інших українських областей. Незважаючи на непрацююче метро, люди продовжували приходити в центр Києва.

19 лютого: Майдан Незалежності

20 лютого

Ранком 20 лютого учасники Революції Гідності перейшли в контрнаступ, встигли успішно звільнити Жовтневий палац і Український дім. Однак силовики почали стріляти по демонстрантам, використовуючи бойові набої. Крім сумнозвісних снайперів, вогонь з автоматичної зброї вели також окремі правоохоронці і "тітушки".

20 лютого: розстріли на Майдані

Станом на 15:00 20 лютого бійцям "Беркута" була видана приблизно тисяча одиниць бойової зброї. 408 з них дісталися численним "тітушкам". На 17:00 повідомлялося про 60 загиблих революціонерів.

Снайпери на Майдані скріншот відео

Снайпери на Майдані скріншот відео

Снайпери на Майдані скріншот відео

Снайпери на Майдані скріншот відео

Снайпери на Майдані скріншот відео

Снайпери на Майдані скріншот відео

20 лютого: снайпери ведуть вогонь по учасниках Євромайдану

20 лютого: "Беркут" розстрілює учасників Революції Гідності

Тільки пізно ввечері, о 22:17, Верховна Рада України, яка зібралася ще о 17:00, прийняла постанову "про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України". Цей документ визнав дії силовиків антизаконними і припинив триденну криваву битву в центрі Києва.

21 лютого

21 лютого лідери опозиції підписали з Віктором Януковичем угоду про врегулювання кризи в Україні. Цей договір обіцяв повернути Конституцію зразка 2004 року і провести позачергові президентські вибори до кінця 2014 року.

Тим часом на Майдані Незалежності прощалися з воїнами Небесної Сотні. Тоді вперше зі сцени Майдану прозвучала пісня "Пливе кача..." яка стала символом пам'яті загиблих під час Революції.

21 лютого: прощання з Небесною сотнею

Увечері на Майдані зібралося віче. Саме тоді на сцену прорвався один з сотників самооборони – Володимир Парасюк. Він заявив: якщо до десятої ранку 22 лютого опозиція не почне вимагати відставки Януковича, революціонери почнуть новий штурм урядового кварталу.

21 лютого: заява Володимира Парасюка

22 лютого

У ніч на 22 лютого Віктор Янукович втік зі своєї резиденції в Межигір'ї до Харкова. Звідти він пізніше перебрався в Росію. Режим так званої "донецької Сім'ї" було повалено.

22 лютого: втеча Януковича з України

О 17:11 Верховна Рада проголосувала за відсторонення Віктора Януковича від виконання ним обов'язків президента. Позачергові президентські вибори в Україні були призначені на 25 травня 2014 року.

22 лютого: Верховна Рада усунула Януковича

Фінал Революції Гідності

Разом з Віктором Януковичем з України втекло чимало інших політиків: прем'єр-міністр Микола Азаров, генеральний прокурор Віктор Пшонка та інші. З в'язниць були випущені політичні в'язні, серед них і Юлія Тимошенко. Тим часом в Криму вже висаджувалися "зелені чоловічки", а Росія готувала анексію півострова і планувала вторгнення на Донбас.

Російські війська в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, в американській столиці Вашингтоні пройшла церемонія, на якій вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

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