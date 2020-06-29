Рада готує новий закон про медіа: що зміниться для ЗМІ в Україні

До комітету Верховної Ради 1 липня планується внести новий законопроєкт про медіа в Україні, який раніше був розкритикований представниками ЗМІ.

Новий документ представлений з поправками і змінами включає 10 розділів і 126 статей, передає "Детектор Медіа". Аналіз тексту передбачуваного проєкту закону показав, що ЗМІ в Україні чекає ряд змін.

Нацрада

Наглядом над медіа в Україні буде займатися Національна рада з телерадіомовлення, якій розширили повноваження. Так, Нацрада зможе звертатися до власників платформ загального доступу до інформації (в тому числі іноземних) з вимогою обмежити доступ до інформації користувачів, яку поширюють медіа, до яких були застосовані санкції.

Згідно з текстом законопроєкту, регулятор також зможе звертатися до власників пошукових систем (наприклад, Google) вимогою виключення або блокування в результатах пошуку або каталогах інформації, яка підпала під санкції в Україні.

Медіа

Законопроєкт передбачає поняття онлайн-медіа, тобто медіа, яке регулярно поширює інформацію в текстовій, аудіо, візуальної або іншій формі в електронному вигляді за допомогою мережі інтернет на власному сайті або сторінці на платформі спільного доступу до інформації.

Також для медіа не потрібна буде обов'язкова реєстрація в Україні. При цьому статус медіа можуть отримати соцмережі і стрімінгові сервіси, що отримали назву "провайдери публічного доступу".

Новини та дитячий контент

Локальних провайдерів зобов'яжуть забезпечувати мінімум два випуски регіональних новин. Загальний потік інформації повинен бути не менше 15%. Випуски повинні виходити в між 7-00 і 10-00 годин ранку і між 19-00 і 22-00 годин вечора.

Відзначається, що такі соцмережі як, YouTube, Facebook, Instagram, Dropbox, а також інші веб-сайти і файлообмінники стануть "провайдерами публічного доступу" і отримають нові обов'язки. Дані сайти зобов'яжуть уберігати дітей від інформації, яка може завдати шкоди їх фізичному або психічному здоров'ю. Повинен бути з'явитися батьківський контроль, а особисті дані дітей з сайтів буде заборонено використовувати в комерційних цілях.

Для спростування інформації, оприлюдненої в ЗМІ, незадоволений фігурант статті або сюжету повинен подати заяву протягом 14 днів з моменту виходу матеріалу.

Інтерв'ю

Згідно з текстом чиновники і депутати не можуть вимагати погоджувати інтерв'ю, а також забороняти їх публікацію

Україномовний контент

Новий текст законопроєкту передбачає, що 90% контенту загальнонаціональних телеканалів з 7 до 22 годин має бути українською мовою. Для регіональних телеканалів норма буде 80%.

На радіо 35% пісень повинні бути українською мовою. Для тих, чия ліцензія дозволяє транслювати 60% пісень на офіційних мовах ЄС, частка україномовного контенту повинна становити не менше 25%.

Всі фільми та телепередачі (крім дитячих програм і мультиків), створені до 1 серпня 1991 року, повинні транслюватися з субтитрами українською мовою. Фільми, створені в СРСР з російськомовним дубляжем, повинні бути озвучені українською.

Реклама ("джинса")

Згідно з текстом законопроєкту проплачені публікації повинні маркуватися плашками "Реклама", "На правах реклами" і "На правах спонсорства". Тобто, ЗМІ більше не зможуть маркувати рекламу плашками PR, "Партнерський проєкт", "Новини компаній" та інше.

Домени

У новому тексті законопроєкту сайти з доменом UA та УКР можуть вважатися ЗМІ, тільки якщо вони самі себе так заявляють. У старому проєкті всі сайти з такими доменами прирівнювалися до медіа.

Однак, якщо на сайті онлайн-ігор в чат вбудувати телетрансляцію, вона перетворює ресурс в ЗМІ.

Кінцеві бенефіціари

Новий законопроєкт вказує, що медіа повинні вказувати реальних власників і керуючих ЗМІ. Відзначається, що для одного власника передбачені обмеження. Так, юр- або фізособі буде заборонено контролювати більше 35% від загального обсягу медіаринку ТВ і радіо. Також забороняється будь-кому контролювати більше 5% загальної кількості зареєстрованих друкованих медіа.

Заборони

У тексті проєкту закону зазначено, що ЗМІ буде заборонено поширювати інформацію, яка виправдовує або пропагує тероризм і війну, заборонено поширення матеріалів, які закликають до порушення територіальної цілісності України або насильницького захоплення.

Під заборону потраплять висловлювання, що розпалюють ворожнечу або ненависть за національною, расовою або релігійною ознакою.

Також медіа буде заборонено поширювати порнографію за участю дітей, пропагувати вживання наркотиків, жорстоке поводження з тваринами і поради по виготовленню, придбання або використання вибухівки.

Буде заборонено опубліковувати матеріали, які заперечують або виправдовують комунізм чи нацизм, крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки і культури.

Крім того, медіа не повинні публікувати матеріали, які принижують державну мову.

Санкції

За порушення закону про медіа будуть застосовуватися штрафи, аж до скасування реєстрації медіа або відкликання ліцензії. Наприклад, для теле-і радіокомпаній за порушення застосовується штраф у розмірі 5-25% розміру ліцензійного збору для ліцензіата або від 1 до 75 розмірів мінімальної заробітної плати для інших суб'єктів.

Для друкованих та онлайн-медіа штраф менше – від 1 до 15 мінімалок станом на день порушення. За друге значне порушення (в т.ч. порушення закону про рекламу, політагітацією без маркування, порнографічний контент) накладається дворазовий штраф, а після третього такого порушення онлайн-ЗМІ можуть скасувати реєстрацію або заборонити його поширення в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 травня у Верховній Раді вирішили відправити на доопрацювання основний законопроект про медіа.