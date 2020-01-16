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16 січня • оновлено в 11:18
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/ Суспільство

Путін роздає паспорти РФ: стало відомо, скільки українців перейшли на сторону окупантів

1.8т
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У Росії заявили, що кількість українців, які отримали російські паспорти, за минулий рік склала 500 тисяч осіб.

Про це повідомила начальниця Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова, передає "РИА Новости". Вона зазначила, що це практично вдвічі більше, ніж у 2018 році. Тоді ця цифра становила 270 тисяч.

У МВС також додали, що такий приріст здебільшого виник завдяки представникам Донецької і Луганської областей. Зазначається, що жителів Донбасу "більшість".

Паспорти РФ

Паспорти РФ

Раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання паспортів РФ жителями окремих районів Луганської та Донецької областей України.

Міжнародне співтовариство засудило рішення Путіна. Світові лідери виступили проти Кремля, підкресливши, що Донбас – це Україна, і в такий спосіб Росія порушує Мінські угоди. Зокрема, офіційну заяву опублікувало посольство США в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський порадив російським властям не витрачати даремно час, "намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ".

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
отримав російське громадянство російські паспорти
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Жизнь все расставляет по своим местам...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Комментарии излишни. Гражданство свинарника меняют на гражданство самой лучшей страны в мире.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Виня Ксения, что ты можешь знать обо мне, чубатая
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лазарев Ярослав, "виня" по-латышски означает "она". Но я думаю, в данном случае больше подойдёт "оно"
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Santi Amonito
Santi Amonito
Что ватник, что аззиянин - одной тайги ягода. Вот пусть к@цапстан и ставит их на своё "довольствие".
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Santi Amonito, а что есть ещё какая область вна Украине на довольствие поставить?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Santi Amonito, Так у вас туловище дырявое довольствия нет,вот люди и выбирают где лучше, кто к пшекам унитазы мыть,кто в Россию жить по человечески.
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