Путін роздає паспорти РФ: стало відомо, скільки українців перейшли на сторону окупантів

У Росії заявили, що кількість українців, які отримали російські паспорти, за минулий рік склала 500 тисяч осіб.

Про це повідомила начальниця Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова, передає "РИА Новости". Вона зазначила, що це практично вдвічі більше, ніж у 2018 році. Тоді ця цифра становила 270 тисяч.

У МВС також додали, що такий приріст здебільшого виник завдяки представникам Донецької і Луганської областей. Зазначається, що жителів Донбасу "більшість".

Паспорти РФ

Раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання паспортів РФ жителями окремих районів Луганської та Донецької областей України.

Міжнародне співтовариство засудило рішення Путіна. Світові лідери виступили проти Кремля, підкресливши, що Донбас – це Україна, і в такий спосіб Росія порушує Мінські угоди. Зокрема, офіційну заяву опублікувало посольство США в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський порадив російським властям не витрачати даремно час, "намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ".

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