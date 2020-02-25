Розслідування в стилі "реп".

От чесно - пройшов би повз теми Михайла Порошенка, як повз закритого бару.

Тим більше, що і так відомо, що "син Порошенка" найкращий початок будь-якої фрази.

Тим більше, що лізти в тему взаємин "батьки і діти", особливо, коли стосується виховання - немає ніякого бажання. Ніколи.

Однак. З цим носилися, розмахували і волали. Тупотіли, і грюкали як сабвуфер.

А коли тебе несподівано поселили поруч з гуркітливим нічним клубом – завжди хочеться взяти рушницю, і зайти подивитися "А що там власне?" На предмет чемного прохання "поводити себе тихіше".

Так що довелося влазити в весь цей реп. І йти по дротах до джерела нав'язливого звуку.

Ні, я не адвокат. Але дуже люблю, коли панують факти.

Що ми маємо на вході (за версією тих, хто слухав в переказі)?

Син Порошенка був в Лондонському клубі на концерті репера Фейса. Вигукнув зі сцени "росіяни в Лондоні!", після чого почав скандувати щось про росію (але це не точно).

Ну, я, зізнаюся, від такого розкладу охрінів. І після цього довелося лізти в прямі джерела. Бо з одного боку рука потягнулася до лозини, а з іншого - щось не складалося ніфіга.

Виявилося, все просто, і як зазвичай. Як в анекдоті про Рабиновича, якого запитали - чи правда що він виграв автомобіль в лотерею?

- Правда! - відповів Рабинович. Але не автомобіль, а квартиру. І не в лотерею, а в преферанс. І не виграв, а програв.

Тобто – легка, але повна трансформація реальності. Ну, щоб з конфузу вийшла цілком собі повноцінна катастрофа.

Вкидання в першому таймі розіграв знаменитий майстер з хокею з лайном - Дубинський. Саме він приписав фразу "росіяни в Лондоні" - синові того, хто завжди в усьому винен (разом з сином). Саме на Дубинського посилалися всі ЗМІ, що заблукали у стандартах БіБіСі.

Насправді цю фразу сказав репер. І не збрехав, на відміну від Дубинського. Він росіянин і в Лондоні.

Репер на всю голову репер, звичайно - але далеко не такий ватний, як чимала частина нашого населення (до чого я повернуся пізніше).

А все, що зробив "молодший" - так це чотири рази (разом з залом) проскандував перші слова пісні "Я, як Гоша Рубчинський!" На чому його сольна кар'єра благополучно закінчилася.

Щоб гуано тримало форму, перші відео були з кошмарним звуком. Котрий дозволяє почути все, що завгодно. особливо, якщо тобі розповіли - що потрібно почути.

Правда, потім інтернет виніс на поверхню інші, більш якісні версії. Після чого стало ясно, що до чого, і як.

Що ми маємо в сухому залишку?

Син Порошенка дійсно дозволив собі "зависнути" в клубі на концерті російського репера.

Був витягнутий (до речі) на сцену, і завзято прокричав чотири рази ім'я і прізвище героя пісні. Після чого витанцьовував в залі разом з рештою публіки.

Тому, що засранець.

Тому, що вирішив, що не відрізняється від інших, і можна йому те саме, що і іншим у віці "близько 18". І ніхріна не зробив поправку.

Тому, що якщо ви вирішите дізнатися, що слухають ваші діти, і витягнете з їх вух навушники - ви дуже ймовірно можете почути російський реп. Він у нас в режимі окупації давно. Мода. На жаль.

І реп Фейса - далеко не найгірше і небезпечне, при всій брутальності.

Скільки ми не б'ємося останні роки, щоб відновити панування українського музичного контенту - не встигаємо. І мій улюблений Козак Систем в Лондон звуть куди рідше, ніж російських реперів. Тому, що ресурс індустрії. Тому, що відставання в просуванні контенту - на 25 років.

Тому, що ми взагалі рідко замислюємося, що слухають наші діти.

Хоча, це, начебто, той самий випадок, коли "Порошенко винен". Тому, що це його син.

Недовиховав, типу.

Авжеж, він же ж ніколи не нив (як нинішній) що втомився і хоче до дітей. І хрін з ним, що в останні 6 років він бачив сина рідше ніж главу МЗС і Міністра Оборони.

Але у вас же все в порядку? Діти слухають правильну музику? Ходять тільки на правильні концерти? Дивляться правильні фільми? Читають (???) правильні книги.

Впевнені?

Якщо так – я за вас радію. В мене теж с цим норм.

Але я встиг з вихованням куди раніше, ніж пішов у 14-му на фронт. Бо доньці було 20.

А Порох "пішов на війну", коли сину було 12. Тоді коли був потрібен сину більш за все. Коли міг допомогти все зрозуміти.

Але ж вибору не було, правда?

Так, я не лізу в взаємини "батьки і діти".

Але в даному випадку зроблю виняток.

Петро Олексійович просто зобов'язаний міцно всипати чаду, яке злегка заблукало.

Щоб розумів, що "положення зобов'язує" (хоча, вибору з "положенням" у нього ніколи не було).

І що контактів з "російським продуктом" не може бути від слова "зовсім". Ні в якій формі. Саме для нього. Навіть з самим нешкідливим. Ні з яким.

І щоб вибити з голови Лондонський туман. І нагадати хто він.

До речі. До репера Фейса я до цього не ставився ніяк. Але маю чітке ставлення до всього російського шоубізу.

Вважаю, що на території моєї країни його не повинно бути. Ніякого.

Ну, може - з геть мінімальними винятками.

Тільки, ось який момент. Цей хлопець не боїться говорити в інтерв'ю "Путін для мене - це зло! ". Називає росію "великою зоною ". А на питання російських журналістів "Крим наш? " твердо відповідає - "Не наш!"

Але багато хто з "метальників каміння" запросто слухають Марув, і аплодують Усику.

У яких, чомусь, інша думка.

І, до того ж, росію, репер Ваня Дьомін (справжнє ім'я) бачить, на даний момент, абсолютно тверезо. Куди там деяким нашим співвітчизникам:

""Самое грустное - это то, что сейчас наше правительство - это полная х***я, а наша страна - это (пока что маленький) Советский Союз, но оппозиция в стиле Навального и прочих тоже предложить них** не может. Никто. У**вать отсюда надо, да побыстрее, пока железный занавес не кинули опять всем". "Я тоже люблю по-своему эту страну, но нельзя же гордиться всю жизнь тем, что мы две войны выиграли когда-то, да и вообще тем, что было когда-то, надо уже чем-то новым гордиться, а нечем, Россия - это не великая держава, а страна третьего мира".

І взагалі, Ваня виявився хлопцем з міцними яйцями. Тому, що не побоявся відмовити, коли йому запропонували "працювати на путіна". Більш за те - вчинив навпаки. Коли в 18-му випустив альбом "Пути неисповедимы". І вдарив по всьому, що йому пропонували пропагувати. Чим сильно зіпсував свою кар'єру.

Ось такий "партнер по сцені", виявилося…

До речі, весь фактаж по реперу Фейсу легко перевіряється його копіпастом звідси - в запит Гугла. За дуже багатьма джерелами.

А синові Порох все одно всипле. Не знаю, в якій формі.

Але знаючи його характер - буде міцно. Упевнений.

P.S. На фото - обкладинка альбому Фейса "Пути неисповедимы".

Придивіться. Це, навіть, краще ніж слова.

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