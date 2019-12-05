Головна Новини
5 грудня • оновлено в 11:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

ПЦУ заявила про виняток з Томосу для України: про що йдеться

2.5т
Читати матеріал російською

Православна церква України веде переговори із Вселенською Патріархією про право продовжити опіку над зарубіжними парафіями.

Таку заяву зробив глава Православної церкви України Епіфаній у своєму інтерв'ю ВВС Україна. Якщо ПЦУ досягне успіху, це буде винятком з Томосу.

Новини
Перенесення Різдва: священик ПЦУ запропонував "соломонове" рішення

Предстоятель ПЦУ Епіфаній

Предстоятель ПЦУ Епіфаній

РБК

Як відомо, в ньому чітко прописано, що закордонні парафії мають підкорятися Константинополю.

"Ми ведемо зараз переговори із Вселенською Патріархією, щоб ми мали можливість духовно опікуватися тими парафіями, які були у складі Київського патріархату за кордоном. Але це залежить від Вселенського патріарха Варфоломія. Я гадаю, що він має право ухвалити певне рішення", – наголосив Епіфаній .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Московський патріархат звинуватив Вселенського патріарха Варфоломія в тиску на грецьких єпископів для визнання Православної церкви України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
Православна церква України Томос
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
24
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги