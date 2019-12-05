ПЦУ заявила про виняток з Томосу для України: про що йдеться

Православна церква України веде переговори із Вселенською Патріархією про право продовжити опіку над зарубіжними парафіями.

Таку заяву зробив глава Православної церкви України Епіфаній у своєму інтерв'ю ВВС Україна. Якщо ПЦУ досягне успіху, це буде винятком з Томосу.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній РБК

Як відомо, в ньому чітко прописано, що закордонні парафії мають підкорятися Константинополю.

"Ми ведемо зараз переговори із Вселенською Патріархією, щоб ми мали можливість духовно опікуватися тими парафіями, які були у складі Київського патріархату за кордоном. Але це залежить від Вселенського патріарха Варфоломія. Я гадаю, що він має право ухвалити певне рішення", – наголосив Епіфаній .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Московський патріархат звинуватив Вселенського патріарха Варфоломія в тиску на грецьких єпископів для визнання Православної церкви України.

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