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19 березня • оновлено в 14:53
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Протестують понад мільйон: в Україні заявили про ривок у діагностиці коронавірусу

11.1т
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Незабаром в Україні буде необхідний запас тестів для проведення діагностики коронавірусу у мільйона людей.

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Про це під час брифінгу 19 березня заявив головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"11 лабораторій МОЗ мають тести для визначення коронавірусу. Також у суботу-неділю буде наступна поставка для досліджень ПЦР, які є золотим стандартом. Це дозволить тестувати більше мільйона осіб. Ми введемо нові алгоритми тестування. Також на ринку і в медустановах з'являються швидкі тести", – сказав він.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Слово і діло

Ляшко додав, що експрестести можна отримати й у приватних медичних закладах. Загалом Україною розійшлося уже більш ніж 40 тисяч їхніх зразків.

Що стосується нової поставки, то її розподілять на всі області. "Ще працюємо з приватними лабораторіями, щоб дозволити їм ПЦР-діагностику, аби збільшити доступність тестування і зменшити навантаження на вірусологічні центри", – додав заступник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 16 випадків захворювання COVID-19, два з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб із підозрою на коронавірус.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Mega Death
Mega Death
А как же старичок Ма(АлиБаба) , который якобы оплатил 80 млн $, за один миллион штук тестов для Украины?)) https://www.obozrevatel.com/health/pulmonology/milliarder-iz-kitaya-podaril-ukraine-testyi-na-koronavirus-dlya-milliona-chelovek.htm
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Вот это перемога так перемога!!! На планете уже 2-й месяц бушует эпидемия, а они только договорились о закупке тестов....
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Livesey David
Livesey David
Зеленский опроверг информацию в 400 тыс. заражённых коронавирусом, да их оказалось всего лишь 200 тыс.
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