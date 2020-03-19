Протестують понад мільйон: в Україні заявили про ривок у діагностиці коронавірусу

Незабаром в Україні буде необхідний запас тестів для проведення діагностики коронавірусу у мільйона людей.

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Про це під час брифінгу 19 березня заявив головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"11 лабораторій МОЗ мають тести для визначення коронавірусу. Також у суботу-неділю буде наступна поставка для досліджень ПЦР, які є золотим стандартом. Це дозволить тестувати більше мільйона осіб. Ми введемо нові алгоритми тестування. Також на ринку і в медустановах з'являються швидкі тести", – сказав він.

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Ляшко додав, що експрестести можна отримати й у приватних медичних закладах. Загалом Україною розійшлося уже більш ніж 40 тисяч їхніх зразків.

Що стосується нової поставки, то її розподілять на всі області. "Ще працюємо з приватними лабораторіями, щоб дозволити їм ПЦР-діагностику, аби збільшити доступність тестування і зменшити навантаження на вірусологічні центри", – додав заступник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 16 випадків захворювання COVID-19, два з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб із підозрою на коронавірус.

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