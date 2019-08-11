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"Просто будьте!" Відома співачка зворушила мережу зверненням до українців

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Українська співачка Марія Бурмака емоційно звернулася до українців із закликом оберігати країну і не дозволяти принижувати себе як народ.

Відповідний пост розмістила вона на своїй сторінці в Facebook.

"Читаю деякі пости і резонансні інтерв'ю. Що українці за роки незалежності не створили країну, не згуртувалися, не встали з руїн, а не відірвалися від совка, тому що очевидно, вони, українці, держави своєї не варті. Такий вектор знецінення і самоприниження дуже шкідливий. Люмпенізація, примітивізація, апатія з одного боку. Тисячі хлопців, які загинули (а це генофонд нації, як же вона відродиться?). Переоцінка глобальних цінностей", – написала вона.

Новини
"Від вас залежить доля всієї країни": інтелігенція звернулася до українців

Марія Бурмака

Марія Бурмака

mediananny.com

Бурмака адресувала свої слова тим, хто є прикладом і носієм культури, моральних цінностей.

"Пишіть, творіть, дискутуйте. Робіть це і надалі, не опускайте планку, захищайте своє, нехай вам і здається, що це не ваш час, а голос ваш не чути. Просто будьте! Саме такий час викристалізує сьогодення. Кожен із вас зараз безцінний для свого народу!" – підкреслила співачка.

Мережа бурхливо відреагувала на послання Бурмаки, залишивши безліч теплих коментарів.

"Просто будьте!" Відома співачка зворушила мережу зверненням до українців
"Просто будьте!" Відома співачка зворушила мережу зверненням до українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруський співак Макс Корж, раніше заборонений СБУ, звернувся до українців із закликом будувати свою країну і показувати світу єдність.

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Сухов Гена
Сухов Гена
Какой на хрен генофонд ,очнись,весь генофонд бабки стрижет и по кабакам просаживает .
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Українці продемонстрували таку ступінь своєї меньшовартості під час виборів, яка перекреслила надії на відродження нації, які були після Революції гідності. Трапилось щось зовсім протилежне - Революція НЕгідності.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ilchenko Tamara, не впадайте у відчай. Все минеться. Минуться і проблеми, повязані з Зеленським, а Україна - це назавжди.
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Хозя Ин
Хозя Ин
Бурмака, это фамилия от мужа или ее коренная по девечьей мамы? Просто в лом Гугл шерстить
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