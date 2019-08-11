"Просто будьте!" Відома співачка зворушила мережу зверненням до українців

Українська співачка Марія Бурмака емоційно звернулася до українців із закликом оберігати країну і не дозволяти принижувати себе як народ.

Відповідний пост розмістила вона на своїй сторінці в Facebook.

"Читаю деякі пости і резонансні інтерв'ю. Що українці за роки незалежності не створили країну, не згуртувалися, не встали з руїн, а не відірвалися від совка, тому що очевидно, вони, українці, держави своєї не варті. Такий вектор знецінення і самоприниження дуже шкідливий. Люмпенізація, примітивізація, апатія з одного боку. Тисячі хлопців, які загинули (а це генофонд нації, як же вона відродиться?). Переоцінка глобальних цінностей", – написала вона.

Марія Бурмака mediananny.com

Бурмака адресувала свої слова тим, хто є прикладом і носієм культури, моральних цінностей.

"Пишіть, творіть, дискутуйте. Робіть це і надалі, не опускайте планку, захищайте своє, нехай вам і здається, що це не ваш час, а голос ваш не чути. Просто будьте! Саме такий час викристалізує сьогодення. Кожен із вас зараз безцінний для свого народу!" – підкреслила співачка.

Мережа бурхливо відреагувала на послання Бурмаки, залишивши безліч теплих коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруський співак Макс Корж, раніше заборонений СБУ, звернувся до українців із закликом будувати свою країну і показувати світу єдність.

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