Синоптики уточнили прогноз погоди на суботу в Україні

Погода в Україні в суботу, 12 вересня, буде сухою та теплою вдень. Вночі на більшій частині території прохолодною, від +9 до +11 градусів.
У деяких регіонах температура в темну пору доби опуститься до +7. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.
За даними синоптиків, у всіх регіонах країни спостерігатиметься мала хмарність, без опадів.
Найспекотнішою буде погода на півдні, а також на Закарпатті, Донецькій та Дніпропетровській областях – до +25...+9 градусів вдень.
На решті території повітря вдень прогріється до +21...+25 (у Вінницькій області +26) градусів.
У Києві та області сухо, +9...+11 вночі та +21...+23 вдень. Опадів не прогнозується.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за даними Gismeteo, погода в Україні у вересні очікується дощовою, але теплою. Температура повітря протягом місяця коливатиметься від +15 до +32 градусів.
Однак в Укргідрометцентрі вважають, що погода в Україні буде літньою лише до середини вересня, та й то з короткочасними періодами похолодання.
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