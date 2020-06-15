З'явився прогноз погоди в Україні на 16 червня: очікуються грози та шквальний вітер
Гроза
Погода в Україні у вівторок, 16 червня, очікується дощовою в більшості областей, крім Сумської, Харківської та Луганської.
Максимальну температуру в 31 градус тепла прогнозують на сході, в решті регіонів буде прохолодніше, до +28. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
З'явився прогноз погоди в Україні на 16 червня: очікуються грози та шквальний вітер
Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.
У Києві очікується гроза, середня температура вдень від +26 до +28 градусів.
Київська область
Прогноз середніх температур і можливості опадів в Україні
Як писав OBOZREVATEL:
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При цьому нехарактерні для України смерчі трапляються все частіше через різкі зміни температури за короткий проміжок часу.
Глобальне потепління призводить до того, що літо стає довшим, а зима коротшою.