Вперше за 130 років: синопткиня дала прогноз на аномальну весну-2020 в Україні

Весна-2020 в Україні може початися з аномально високої температури і стати найтеплішою для Києва згідно зі спостереженнями метеорологів протягом останніх 130 років.

Про такий прогноз у коментарі "УП" розповіла глава відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич.

"Березні після теплих зим були теплі, значно вище за кліматичну норму", – зазначила вона.

В Україні найтепліші зими за всю історію спостережень із 1891-го були в таких роках: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007, а також нинішня зима 2019-2020.

Кліматична норма середньої температури для березня по Україні становить 0,8 градуса тепла. При цьому після теплих зим минулих років цей показник склав +5,4, +6 і +1,4 градуса відповідно.

У Києві найтепліші зими за всю історію спостережень були:

у 1989-1990 роках, березень після цього показав тепло в +6,9 градуса (найтепліший із 1881 року в столиці);

2006-2007, березень – 6,3 градуса тепла (третій за теплом у рейтингу);

1988-1989, березень – 5,2 градуса тепла (шостий у рейтингу найтепліших).

Кліматична норма для березня в Києві становить +0,7 градуса. Оскільки метеорологічна зима в Києві так і не наступила, можна очікувати нового рекорду.

Синопткиня дала прогноз погоди на весну в Україні Телеграф

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе приблизно 5 градусів.

Весна 2020 року в Україні настане без запізнення, проте в середині квітня вночі можуть повернутися заморозки. Травень же взагалі принесе літню температуру.

Погода влітку 2020-го, за прогнозом народного синоптика, здивує українців невеликої спекою та короткочасними дощами.

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