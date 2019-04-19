"Прогнати голу по Красній площі": Соколова знайшла Скабєєвій місце у "Грі престолів"

Українська журналістка Яніна Сколова яскраво висміяла скандальну пропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву і порівняла її з негативним персонажем серіалу "Гра престолів" — королевою Серсеєю Ланістер.
Кумедну пародію вона показала в новому випуску свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Будь-хто може уявити собі сцену, як його воробейшество патріарх Кіріл прогнав голу Серсею Скабєєву по Красній площі. Але вона не впала духом і поїхала до Страсбурга, де її розірвало між однією березою", — із сарказмом сказала журналістка, натякаючи на черговий конфлікт між пропагандисткою та українським нардепом Бориславом Березою в ПАРЄ.
Яніна Соколова
Також Соколова висміяла брехливу заяву Скабєєвої в кулуарах організації, якою вона звинуватила кандидатів у президенти України в алкоголізмі й наркоманії.
"Взагалі-то, Олечко, аналізи нічого такого не показали. Та й всі аналізи не здали. Виходить, висновки про наркомана-алкоголіка ти зробила на око? Є два варіанти — або ти триокий ворон, або тупа курка", — затролила українка одіозну поплічницю путінського режиму.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Скабєєва заявила, що є нібито дуже популярною в Україні, і пошкодувала, що реєстрація кандидатів на вибори президента в країні вже закінчена.
Пізніше вона зганьбилася безглуздим роликом, в якому назвалася кандидатом у президенти України. У ньому посіпака путінського режиму показала нездатність говорити українською мовою, зробивши по кілька помилок майже в кожному слові.
Соколова затролила Скабєєву за безглуздий ролик і зняла кумедну пародію на нього.
На початку квітня Скабєєва заявила, що готова стати модератором на дебатах кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.
Соколова відповіла на її ініціативу і попередила, що на НСК "Олімпійський" українці пошлють її 80 тис. разів за хвилину.
Пізніше журналістка викликала Скабєєву на дебати і дала їй на роздуми 24 години.
Пропагандистка проігнорувала пропозицію українки.
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