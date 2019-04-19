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/Суспільство

"Прогнати голу по Красній площі": Соколова знайшла Скабєєвій місце у "Грі престолів"

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Українська журналістка Яніна Сколова яскраво висміяла скандальну пропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву і порівняла її з негативним персонажем серіалу "Гра престолів" — королевою Серсеєю Ланістер.

Кумедну пародію вона показала в новому випуску свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Будь-хто може уявити собі сцену, як його воробейшество патріарх Кіріл прогнав голу Серсею Скабєєву по Красній площі. Але вона не впала духом і поїхала до Страсбурга, де її розірвало між однією березою", — із сарказмом сказала журналістка, натякаючи на черговий конфлікт між пропагандисткою та українським нардепом Бориславом Березою в ПАРЄ.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

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Також Соколова висміяла брехливу заяву Скабєєвої в кулуарах організації, якою вона звинуватила кандидатів у президенти України в алкоголізмі й наркоманії.

"Взагалі-то, Олечко, аналізи нічого такого не показали. Та й всі аналізи не здали. Виходить, висновки про наркомана-алкоголіка ти зробила на око? Є два варіанти — або ти триокий ворон, або тупа курка", — затролила українка одіозну поплічницю путінського режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна СоколоваОльга СкабєєваБорислав Береза
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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