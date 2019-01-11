''Продають дітей у Європу!'' Симоненко впав у маразм через нові правила сексу в Україні

Одіозний голова забороненої в Україні КПУ Петро Симоненко обурився набуттям чинності поправками до Кримінального кодексу щодо насильства і згвалтування, які діють у багатьох цивілізованих країнах Європи. Він заявив, що це нібито поглибить "моральне розкладання" українського суспільства.

Маразматичними висновками скандальний зрадник України поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Петро Симоненко Скріншот відео

"Ми обговорюємо закон або поправки до закону. А на якому тлі вони ухвалені? На тлі моральної деградації суспільства, розкладання молоді: наркоманія, проституція! Далі — а скільки у нас молодих сімей у цивільному шлюбі живуть?! Які проблеми будуть виникати! Тому я ще раз хочу звернути увагу: ухвалення цього закону, здавалося б, зовні виглядає, як захист від насильства. А з іншого боку — він не вирішує корінні проблеми з оздоровлення суспільства. Це навпаки буде їх поглиблювати й ускладнювати. А щодо Європи, їх же теж дві. Коли в Європу привозять і українські бізнесмени там продають дітей, жінок у борделі європейські, так це ж говорить про стан українського суспільства!" — озвучив свої нетверезі міркування Симоненко.

Петро Симоненко Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці влаштували ажіотаж у мережі через законодавчі нововведення, які в народі назвали новими правилами сексу. Люди перетворили їх привід для масових жартів, якими вони активно діляться на своїх сторінках.

Нагадаємо, російський пропагандист, член президії Академії геополітичних проблем Араік Степанян заявив, що нові поправки до Кримінального кодексу України щодо сексуального насильства нібито призведуть до того, що український народ повністю зникне. Він розцінив їх як інструмент погіршення демографічної ситуації в Україні.

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