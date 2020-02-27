Щоб забезпечити перевірку на коронавірус на кордоні, прикордонники змушені купувати безконтактні термометри для вимірювання температури за власні гроші.
Хоча в самій службі запевняють, що закуповують ці прилади за кошт бюджету, а також їм допомагають місцева влада, МОЗ та громадські працівники.
Детальніше про те, як тривають перевірки та чим забезпечені наші прикордонники, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Перевірки почали з аеропортів у Києві
У соцмережах спалахнув скандал через те, що нібито прикордонники не виміряли температуру в пасажирів одного з рейсів із Італії. Про це повідомила київська психологиня Іванна Будник на своїй сторінці в соцмережі. Виявилося, що її літак із Рима приземлився в понеділок, 24 лютого, о 19:00, а перевірки почалися на годину пізніше.
"Температурний скринінг пасажирів з Італії стали проводити в аеропортах "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) 24 лютого з 20:00. Всього з Італії в столичні аеропорти прибуває приблизно 20 рейсів на тиждень", – сказав OBOZREVATEL речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.
За його словами, в середу, 26 лютого, було ухвалено рішення забезпечити майже всі пункти пропуску державного кордону України безконтактними термометрами, а прикордонників – масками, респіраторами та захисними костюмами.
Так тепер перевіряють пасажирів із Італії
Держприкордонслужба України
У вівторок, 25 лютого, температурний скринінг тих, хто в'їжджає в нашу країну, стартував у Закарпатській області на КПП "Тиса". За добу було перевірено 2100 осіб, з-поміж яких знайшли одну жінку з високою температурою.
Перевірки на пунктах пропуску
Держприкордонслужба України
"На пункті пропуску "Тиса", на кордоні з Угорщиною, була виявлена з температурою приблизно 38 градусів громадянка України. Вона була госпіталізована з підозрою на коронавірус до інфекційного відділення обласної лікарні в Ужгороді, де зараз проходить обстеження", – розповів Демченко.
Як з'ясувалося, хвора, що в'їхала в Україну з Угорщини, прибула насправді з Італії. "Але не з тих районів, де є осередки зараження COVID-19", – уточнив речник.
Під підозру потрапляють ті, у кого 37 градусів
А вже з середи, 26 лютого, почалися тотальні перевірки всіх, хто в'їжджає в нашу країну.
Перевірка в аеропорту
Держприкордонслужба України
"Було ухвалено рішення проводити температурний скринінг всіх пасажирів, які прибувають в Україну, незалежно від напрямку. І це стосується не тільки аеропортів, а й автомобільних і залізничних пунктів пропуску", – розповів Демченко.
За його словами, до інспекцій на прикордонних пунктах залучені також представники санітарно-карантинних підрозділів МОЗ і обласних адміністрацій.
"Для того щоб забезпечити повний контроль тих, хто в'їжджає в нашу країну, на всіх напрямках, мобілізовані всі ресурси, які у нас є. Якщо у людини температура вища за 37 градусів, то відразу викликаємо медиків, які перебувають у пункті пропуску. Або фахівців із інфекційних відділень обласних лікарень", – запевнив речник.
Поки осіб, які б відмовилися від скринінгу, не було. Хоча глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко пригрозив, що тих, хто відмовиться від процедури, обстежуватимуть публічно і зніматимуть на відео. А іноземців і зовсім не пустять до України.
"Купуємо самі"
Всього в Україні 230 прикордонних пунктів пропуску, з них 30 розташовані на кордоні України з країнами Євросоюзу в Закарпатській, Львівській, Волинській та Чернівецькій областях.
Держприкордонслужба України
"Прикордонники забезпечені приладами для вимірювання температури. Вони дають змогу робити скринінг як на вулиці, так і в приміщенні. А також засобами індивідуального захисту – масками, респіраторами. Про всяк випадок є ізолювальні костюми", – сказав Демченко.
Він стверджує, що приладами їх забезпечують МОЗ, місцева влада, громадські організації і частково сама Держприкордонслужба.
Щоправда, джерело серед прикордонників повідомило, що іноді офіцери змушені придбавати засоби за свій кошт. "Ми самі шукаємо, де їх дістати – через волонтерів, купуємо самі. Зараз це не проблема – є в аптеках і в інтернеті", – розповів один із працівників неофіційно.
Термометри для дистанційного вимірювання температури в аптеках Києва, куди ми зателефонували, коштують від 600 до 900 грн, але є вони не скрізь. А в мережі можна знайти більш вигідні пропозиції – за 300-350 грн. Втім, в деяких оголошеннях продавці зазначають, що приладів залишилося один-два.
В Італії температурні скринінги проводять уже три тижні
В Італії вже вимірюють температуру пасажирам не тільки на міжнародних, але й на внутрішніх рейсах. Таке рішення Міністерства охорони здоров'я та Італійського Червоного Хреста.
Перевірки в Італії
palermo.gds.it
Тут застосовуються лазерні термометри, а також розпочато процедури з придбання термосканерів. Вказівка надійшла від Міністерства охорони здоров'я та цивільного захисту, пише місцева преса.
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