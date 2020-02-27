Щоб забезпечити перевірку на коронавірус на кордоні, прикордонники змушені купувати безконтактні термометри для вимірювання температури за власні гроші.

Хоча в самій службі запевняють, що закуповують ці прилади за кошт бюджету, а також їм допомагають місцева влада, МОЗ та громадські працівники.

Детальніше про те, як тривають перевірки та чим забезпечені наші прикордонники, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Перевірки почали з аеропортів у Києві

У соцмережах спалахнув скандал через те, що нібито прикордонники не виміряли температуру в пасажирів одного з рейсів із Італії. Про це повідомила київська психологиня Іванна Будник на своїй сторінці в соцмережі. Виявилося, що її літак із Рима приземлився в понеділок, 24 лютого, о 19:00, а перевірки почалися на годину пізніше.

"Температурний скринінг пасажирів з Італії стали проводити в аеропортах "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) 24 лютого з 20:00. Всього з Італії в столичні аеропорти прибуває приблизно 20 рейсів на тиждень", – сказав OBOZREVATEL речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

За його словами, в середу, 26 лютого, було ухвалено рішення забезпечити майже всі пункти пропуску державного кордону України безконтактними термометрами, а прикордонників – масками, респіраторами та захисними костюмами.

Так тепер перевіряють пасажирів із Італії Держприкордонслужба України

У вівторок, 25 лютого, температурний скринінг тих, хто в'їжджає в нашу країну, стартував у Закарпатській області на КПП "Тиса". За добу було перевірено 2100 осіб, з-поміж яких знайшли одну жінку з високою температурою.

Перевірки на пунктах пропуску Держприкордонслужба України

"На пункті пропуску "Тиса", на кордоні з Угорщиною, була виявлена з температурою приблизно 38 градусів громадянка України. Вона була госпіталізована з підозрою на коронавірус до інфекційного відділення обласної лікарні в Ужгороді, де зараз проходить обстеження", – розповів Демченко.

Як з'ясувалося, хвора, що в'їхала в Україну з Угорщини, прибула насправді з Італії. "Але не з тих районів, де є осередки зараження COVID-19", – уточнив речник.

Під підозру потрапляють ті, у кого 37 градусів

А вже з середи, 26 лютого, почалися тотальні перевірки всіх, хто в'їжджає в нашу країну.

Перевірка в аеропорту Держприкордонслужба України

"Було ухвалено рішення проводити температурний скринінг всіх пасажирів, які прибувають в Україну, незалежно від напрямку. І це стосується не тільки аеропортів, а й автомобільних і залізничних пунктів пропуску", – розповів Демченко.

За його словами, до інспекцій на прикордонних пунктах залучені також представники санітарно-карантинних підрозділів МОЗ і обласних адміністрацій.

"Для того щоб забезпечити повний контроль тих, хто в'їжджає в нашу країну, на всіх напрямках, мобілізовані всі ресурси, які у нас є. Якщо у людини температура вища за 37 градусів, то відразу викликаємо медиків, які перебувають у пункті пропуску. Або фахівців із інфекційних відділень обласних лікарень", – запевнив речник.

Поки осіб, які б відмовилися від скринінгу, не було. Хоча глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко пригрозив, що тих, хто відмовиться від процедури, обстежуватимуть публічно і зніматимуть на відео. А іноземців і зовсім не пустять до України.

"Купуємо самі"

Всього в Україні 230 прикордонних пунктів пропуску, з них 30 розташовані на кордоні України з країнами Євросоюзу в Закарпатській, Львівській, Волинській та Чернівецькій областях.

Держприкордонслужба України

"Прикордонники забезпечені приладами для вимірювання температури. Вони дають змогу робити скринінг як на вулиці, так і в приміщенні. А також засобами індивідуального захисту – масками, респіраторами. Про всяк випадок є ізолювальні костюми", – сказав Демченко.

Він стверджує, що приладами їх забезпечують МОЗ, місцева влада, громадські організації і частково сама Держприкордонслужба.

Щоправда, джерело серед прикордонників повідомило, що іноді офіцери змушені придбавати засоби за свій кошт. "Ми самі шукаємо, де їх дістати – через волонтерів, купуємо самі. Зараз це не проблема – є в аптеках і в інтернеті", – розповів один із працівників неофіційно.

Новини В Ужгороді екстрено госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

Термометри для дистанційного вимірювання температури в аптеках Києва, куди ми зателефонували, коштують від 600 до 900 грн, але є вони не скрізь. А в мережі можна знайти більш вигідні пропозиції – за 300-350 грн. Втім, в деяких оголошеннях продавці зазначають, що приладів залишилося один-два.

В Італії температурні скринінги проводять уже три тижні

В Італії вже вимірюють температуру пасажирам не тільки на міжнародних, але й на внутрішніх рейсах. Таке рішення Міністерства охорони здоров'я та Італійського Червоного Хреста.

Перевірки в Італії palermo.gds.it

Тут застосовуються лазерні термометри, а також розпочато процедури з придбання термосканерів. Вказівка надійшла від Міністерства охорони здоров'я та цивільного захисту, пише місцева преса.

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