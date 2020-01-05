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5 січня • оновлено в 19:02
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"Прецедент Албана": В Росії натякнули на визнання Україною Криму частиною РФ

3.4т
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Російський пропагандист Дмитро Єрмолаєв вважає, що скандал зі шведським співаком Dr.Alban, засвідчує про де-факто визнання Україною Криму частиною Росії.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, назвавши історію з перетином українського кордону іноземцем, який бував в Криму, прецедентом.

Анексія Криму

Анексія Криму

24 канал

"Прецедент Албана. Власне, визнання Україною Криму російським де-факто почалося", – вважає пропагандист, якого часто пов'язують з російським Міністерством закордонних справ.

Новини
"Зеленському байдуже до Криму": у Порошенка відрегували на скандальний приїзд Dr. Alban

Нагадаємо, співак Dr.Alban, який виступав в окупованому Криму, після чого побував в Україні, виступивши на новорічному шоу "Вечірній Квартал", в своєму Instagram написав, що його приїзд в Україну став можливий завдяки "втручанню президента Володимира Зеленського". Після скандалу, який піднявся 5 січня в Україні, він відредагував свій пост, видаливши ці слова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати від партії "Європейська Солідарність" підготували ряд запитів в СБУ і президенту України Володимиру Зеленському про порушення законодавства і дозволу на в'їзд в Україну особам, які підтримали анексію Криму і публічно називають півострів спірною територією.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
Крим
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Не выходя из многодневного запоя, не приходя в сознание, не вынимая лицо из салата, плюясь горошком, майонезом и кусочками колбасы, Димка Ермолаев заявил :- "Чуваки, всё ништяк, Украина признала Крым ,ик-ик, Российским "
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ютуб: Севастополь-Одесса. Шокирующее сравнение цен. Почему на Украине продукты в разы дороже?
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Мы когда с товарищами отдыхали в буковеле в позапрошлом году, то снятых шл.юх (украиночки, ням-ням) на кураже заставляли испражняться на флаг украинский, они бухие, срали и ржали с этого) ну накинули им по 500 гривен сверху. А вы тут про уважение во всем мире. Не встречал нигде таких продажных как украинцы.С ментами и пограничниками за деньги такие дела делали, шо атас. И вот шл.юх гадящих вспомнил) нет у вас будущего, вислоухие
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Добрыня .
Добрыня .
Franta Bonanta, Въезд в Украину мужчинам до 60 лет без приглашения запрещён и свои домыслы можешь рассказывать своим собутыльникам.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Franta Bonanta, Тебе, гн-уси ка-ца-пс-кой, такие истории слагать - как два пальца об асфальт (пардон, ты пальцы свои об#ерать привык - из пасквиля видно). Мы видели на видео как ка-ца-пы и чеченцы убирают мусор триколорами в Волгограде и Грозном. Вам даже проституток не нужно - сами с#ете на свою аквафрешную тряпку.
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