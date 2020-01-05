"Прецедент Албана": В Росії натякнули на визнання Україною Криму частиною РФ

Російський пропагандист Дмитро Єрмолаєв вважає, що скандал зі шведським співаком Dr.Alban, засвідчує про де-факто визнання Україною Криму частиною Росії.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, назвавши історію з перетином українського кордону іноземцем, який бував в Криму, прецедентом.

Анексія Криму 24 канал

"Прецедент Албана. Власне, визнання Україною Криму російським де-факто почалося", – вважає пропагандист, якого часто пов'язують з російським Міністерством закордонних справ.

Нагадаємо, співак Dr.Alban, який виступав в окупованому Криму, після чого побував в Україні, виступивши на новорічному шоу "Вечірній Квартал", в своєму Instagram написав, що його приїзд в Україну став можливий завдяки "втручанню президента Володимира Зеленського". Після скандалу, який піднявся 5 січня в Україні, він відредагував свій пост, видаливши ці слова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати від партії "Європейська Солідарність" підготували ряд запитів в СБУ і президенту України Володимиру Зеленському про порушення законодавства і дозволу на в'їзд в Україну особам, які підтримали анексію Криму і публічно називають півострів спірною територією.

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