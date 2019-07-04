ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Поженуть до Воркути": Соколова відповіла на ідею депутата Держдуми про "російський марш" у Києві

3.8тЧитати матеріал російською

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олег Нілов запропонував провести у Києві замість прайду ЛГБТ "російський марш". Українська журналістка Яніна Соколова попередила його, що учасників ходи очікуватиме жорсткий прийом в українській столиці і розгін націоналістами і геями.

Яскраву відповідь на нахабний випад політика країни-окупанта вона озвучила у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Провести у Києві "російський марш"? Вам нагадати, що таке "російський марш"? Дорога моя російська людино, є один нюанс. Якби Крим анексувала країна агресивних геїв (я ні на що не натякаю), і на Донбасі утворилися незаконні гейські республіки, тоді, дійсно, прайд у Києві був би недоречний. А так, якщо ви спробуєте провести свій "російський марш", то наші націоналісти і ЛГБТ-спільнота об'єднаються і гнатимуть вас смолоскипами і страпонами до самої Воркути", — дала відсіч нахабному представнику окупантів журналістка.

Новини
''Будуть гей-паради!'' На росТБ влаштували істерику через нові правила сексу в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова жорстко пройшлася по Парламентській асамблеї Ради Європи за рішення повернути російську делегацію. Вона вважає, що Європа дозволила витирати об себе лапті і плювати в обличчя.

Також вона жартома запропонувала помститися ПАРЄ за цинічне повернення росіян, відправивши туди 12 українців із прізвищем Бандера, які вміють грати на трембіті.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Теги
Державна Дума РосіїЛГБТгей парад
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
4
25
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Забралов Ник
Забралов Ник
к...п страшніше лгбт в сотні разів.. від останнього є шанс одужати, від першого ні....
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Цуца- москаль..Зла,лиха людина..І,горе тому буде,хто з москальнею буде загравати:обчистят,обкрадуь як сироту,а потім скажут,що так і було..Лихії ,ці мокші-люди.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
сявка
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2

Блоги / думки

ads pixel