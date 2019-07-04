"Поженуть до Воркути": Соколова відповіла на ідею депутата Держдуми про "російський марш" у Києві

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олег Нілов запропонував провести у Києві замість прайду ЛГБТ "російський марш". Українська журналістка Яніна Соколова попередила його, що учасників ходи очікуватиме жорсткий прийом в українській столиці і розгін націоналістами і геями.

Яскраву відповідь на нахабний випад політика країни-окупанта вона озвучила у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Провести у Києві "російський марш"? Вам нагадати, що таке "російський марш"? Дорога моя російська людино, є один нюанс. Якби Крим анексувала країна агресивних геїв (я ні на що не натякаю), і на Донбасі утворилися незаконні гейські республіки, тоді, дійсно, прайд у Києві був би недоречний. А так, якщо ви спробуєте провести свій "російський марш", то наші націоналісти і ЛГБТ-спільнота об'єднаються і гнатимуть вас смолоскипами і страпонами до самої Воркути", — дала відсіч нахабному представнику окупантів журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова жорстко пройшлася по Парламентській асамблеї Ради Європи за рішення повернути російську делегацію. Вона вважає, що Європа дозволила витирати об себе лапті і плювати в обличчя.

Також вона жартома запропонувала помститися ПАРЄ за цинічне повернення росіян, відправивши туди 12 українців із прізвищем Бандера, які вміють грати на трембіті.

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