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"Щоб йо**улися!" В Україні придумали, як помститися росіянам в ПАРЄ

6.2тЧитати матеріал російською

Українцям, щоб помститися за цинічне повернення росіян в ПАРЄ, необхідно відправити туди нардепів з прізвищем Бандера.

Таку жартівливу пропозицію висунула в своїй авторській програмі "Вечір з Яніною Соколовою" українська журналістка.

"У України 12 місць в ПАРЄ. Пропоную на наступну сесію відправити туди 12 депутатів з прізвищами Бандера, які вміють грати на трембітах. Щоб росіяни там йоб**лися!" - сказала Соколова.

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Яніна Соколова

Яніна Соколова

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії підписали заяву про спільні дії в знак протесту проти безумовного повернення РФ. Пізніше до демаршу приєдналася Швеція.

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Особи
Яніна СоколоваСтепан Бандера
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Xaxoл это психическое заболевание!
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Федотов Владимир
Федотов Владимир
Русские тогда не еба... ся, а прослезятся. Вот до чего маразм доходит бл.. Кугуты Хазарские.
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Федотов Владимир
Федотов Владимир
Лучше 12 порошенков, получится не пасе, а стойло хазарское.
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