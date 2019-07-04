"Щоб йо**улися!" В Україні придумали, як помститися росіянам в ПАРЄ

Українцям, щоб помститися за цинічне повернення росіян в ПАРЄ, необхідно відправити туди нардепів з прізвищем Бандера.

Таку жартівливу пропозицію висунула в своїй авторській програмі "Вечір з Яніною Соколовою" українська журналістка.

"У України 12 місць в ПАРЄ. Пропоную на наступну сесію відправити туди 12 депутатів з прізвищами Бандера, які вміють грати на трембітах. Щоб росіяни там йоб**лися!" - сказала Соколова.

Яніна Соколова

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії підписали заяву про спільні дії в знак протесту проти безумовного повернення РФ. Пізніше до демаршу приєдналася Швеція.

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