"Щоб йо**улися!" В Україні придумали, як помститися росіянам в ПАРЄ

Українцям, щоб помститися за цинічне повернення росіян в ПАРЄ, необхідно відправити туди нардепів з прізвищем Бандера.
Таку жартівливу пропозицію висунула в своїй авторській програмі "Вечір з Яніною Соколовою" українська журналістка.
"У України 12 місць в ПАРЄ. Пропоную на наступну сесію відправити туди 12 депутатів з прізвищами Бандера, які вміють грати на трембітах. Щоб росіяни там йоб**лися!" - сказала Соколова.
Яніна Соколова
Трусики на лице, пизд*ж #Путин'а (с пруфом), #KyivPride и #русскиймарш в Киеве. И кое-что про Шария. Это ещё не всё,что вошло в этот #Вечер_с_Яниной_Соколовой 🤣— Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 4 июля 2019 г.
Тут: https://t.co/4ezwC1jMks@popovrtr @OSkabeeva, я знаю, что вы смотрите. Не забудьте отправить ссылку Пескову ;) pic.twitter.com/3P37qIw6Co
Як повідомляв OBOZREVATEL, представники України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії підписали заяву про спільні дії в знак протесту проти безумовного повернення РФ. Пізніше до демаршу приєдналася Швеція.
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