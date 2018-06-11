- Он же го*дон!

- Ну, ты ж понимаешь, мы еще в школе в женский тубзик вместе подсматривали, яблоки у тети Нади в саду воровали, песни под гитару пели. Он же друг детства!

Друзья. Слово-то какое, важное.

И как можно сейчас считать другом того, с кем ты пел в юности одни и те же песни, Макара и Гребня в том числе, а сегодня он жлоб и дебил, гнобящий Макаревича и поющий славу бандиту Путину? Друг детства и юности - должность безответственная, неосознанная детским умом, это просто вместе тусоваться, бухать по подъездам, даже читать стихи на кухнях, совсем еще не понимая их содержание. Друг детства и юности - никто, если сегодня он не может ответить на вопрос, чей Крым, если он называет украинцев "тупорылыми оборзевшими хо*лами" и "фашистами", не замечая чистого фашизма в России. Такой "друг детства" - даже не никто, а чистый враг - враг твоим детям, его детям, всей стране, угроза миру.

Друг - это тот, кто может спокойно и точно ответить на любой вопрос совести и справедливости так, что это вторит твоим принципам. Даже если ты познакомился с ним 5 минут назад, и даже если через 5 минут вы расстанетесь и никогда больше не увидитесь, он - друг.

Не глупого детства, не безголовой юности, а друг по жизни - осознанный, взрослый, ответственный за слова и действия.

И когда я вижу, как какой-то мой товарищ пытается поддерживать разговор ни о чем и улыбаться на встрече с идиотом или пронырливой скотиной, и все это во имя воспоминаний о "дружбе", основанной на краденых яблоках в саду тети Нади и на "Зинку и Катюху на первом курсе - ну, ты помнишь", мне противно и неловко за всех. А вам?

Мне хочется тоже, чтобы друзья детства и юности не были выросшими сволочами и дебилоидами. И мне повезло, среди моих реальных товарищей юности дебилов вообще нет. Кого любил, того и сейчас люблю. И любой из них может запросто ответить на вопрос, чей Крым, и спокойно проконстатировать факт, что Путин - убийца и ворюга. Поэтому мне не приходится натужно улыбаться при редких встречах. Я всегда рад их видеть и обнять. И спеть все те же прекрасные песни, что пели 35 лет назад. Ура моим друзьям и товарищам.