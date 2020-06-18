Потужна злива на Вінниччині затопила село. Фото

У селі Клембівка злива залила будинки і розмив дорогу

17 червня потужна злива обрушилася на Вінницьку область. Найбільше постраждало село Клембівка.

За повідомленням пресслужби Головного управління обласної ДСНС, підтопленими виявилися 5 будинків, 8 присадибних ділянок, 5 колодязів і 300 метрів вулиці (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця новини).

До ранку 18 червня рятувальники за допомогою мотопомпи відкачали 520 м куб. води з будинків і подвір'їв. Ліквідувати наслідки негоди рятувальникам допомогли місцеві жителі.

У повідомленні зазначено, що транспортне сполучення не порушено.

Представники органів влади провели подвірні обходи, щоб оцінити розміри збитків. Засідання районної комісії ТЕБ та НС планують провести 18 червня.

У селі Клембівка злива залила будинки і розмив дорогу

У селі Клембівка злива залила будинки і розмив дорогу

У селі Клембівка злива залила будинки і розмив дорогу

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині після дощу затопило місто і села.