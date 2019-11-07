"Потребує втручання!" Порошенко звернувся до Зеленського через свободу слова

Тиск правоохоронних органів на телеканал "Прямий" і його власника Володимира Макеєнка – це лише складова частина загального процесу, який зараз відбувається в Україні. І це немає нічого спільного з європейськими стандартами.

Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко, коментуючи обшуки у власника телеканалу "Прямий".

"Було дуже багато каналів, які говорили неправду про мене. І мені точно не подобалося те, що вони говорили. Але тут ми маємо керуватися принципом Вольтера: "Я не поділяю вашу думку, але я готовий віддати життя за те, щоб ви мали право її висловити". Це був мій принцип", – нагадав Порошенко.

Петро Порошенко

"Вчора були заяви керівника профільного комітету, представника уряду про те, що вони збираються притягати до відповідальності журналістів, контролювати інтернет", – акцентував Порошенко, коментуючи ініціативи представників монобільшості запровадити кримінальну відповідальність для журналістів.

"Сьогодні, на жаль, я не впевнений, що про це знає президент Зеленський, але я твердо переконаний, що це саме той випадок, який потребує його втручання. Обшуки та арешт рахунків – це є спроби припинити мовлення будь-якого каналу. Це проблема не каналу і не якийсь окремий випадок. Це проблема України загалом і європейського вибору держави. Бо це точно не має нічого спільного ні з європейськими правилами, ні з європейськими цінностями", – наголосив Петро Порошенко.

Він запевнив, що партія "Європейська солідарність" буде захищати свободу слова в Україні.

Як писав OBOZREVATEL, 7 листопада, до власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка прийшли з обшуком. На сайті каналу назвали ці дії "наступом на свободу слова".

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