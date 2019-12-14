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14 грудня • оновлено в 19:27
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"Україна без Криму неможлива": Порошенко зворушливо привітав Чийгоза з днем народження

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П'ятий президент України Петро Порошенко привітав із днем народження нардепа від "ЄС" Ахтема Чийгоза, назвавши його справжнім українським і кримськотатарським героєм.

Політик прийняв гостей у кафе Eski Qırım. Відповідні фото та відео в суботу, 14 грудня, були опубліковані на Facebook-сторінці Порошенка (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

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"У Eski Qırım усе нагадує про рідний Крим. Сьогодні іменинник пригощає тут друзів і близьких самарканським пловом. Зворушений теплою сімейною атмосферою, яка тут панує. Спасибі, Ахтем-ага, за вашу мужність, залізну волю і велике серце.

Вірю, що обов'язково настане день, коли Ви будете святкувати день народження в рідному Криму", – написав Порошенко.

Ахтем Чийгоз, Петро Порошенко та Марина Порошенко

Ахтем Чийгоз, Петро Порошенко та Марина Порошенко

facebook.com/petroporoshenko

"Україна без Криму неможлива", – це слова великого кримського татарина і справжнього сина України Ахтема Чийгоза. Ця тверда позиція припиняє будь-які спроби розміняти Крим на Донбас.

Ахтем-ага – Герой, що не зрадив державу в обмін на свободу від катувань у російській в'язниці. Він своїм прикладом показав, як потрібно цінувати український паспорт, тому що він є "можливістю щось робити для України і мати відповідальність перед державою й українським народом", – додав лідер "Європейської Солідарності".

"Україна без Криму неможлива": Порошенко зворушливо привітав Чийгоза з днем народження

facebook.com/petroporoshenko

Порошенко також зазначив, що Чийгоз – приклад того, що значить бути українцем, і він ніколи не втрачав віру в перемогу. "Крим – це Україна. І Україна поверне свій Крим!" – підсумував п'ятий президент.

"Україна без Криму неможлива": Порошенко зворушливо привітав Чийгоза з днем народження

facebook.com/petroporoshenko

"Україна без Криму неможлива": Порошенко зворушливо привітав Чийгоза з днем народження

facebook.com/petroporoshenko

"Україна без Криму неможлива": Порошенко зворушливо привітав Чийгоза з днем народження

facebook.com/petroporoshenko

"Україна без Криму неможлива": Порошенко зворушливо привітав Чийгоза з днем народження

facebook.com/petroporoshenko

"Україна без Криму неможлива": Порошенко зворушливо привітав Чийгоза з днем народження

facebook.com/petroporoshenko

"Україна без Криму неможлива": Порошенко зворушливо привітав Чийгоза з днем народження

facebook.com/petroporoshenko

"Україна без Криму неможлива": Порошенко зворушливо привітав Чийгоза з днем народження

facebook.com/petroporoshenko

Як писав OBOZREVATEL, раніше народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Ахтем Чийгоз в ефірі ObozTV заявив, що Крим є мірилом совісті і відповідальності світу.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Особи
Ахтем Чийгоз Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
фотографии видео Партія "Європейська солідарність" день народження
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пэдро, наверное, и жрать не сядет без мантры "Крымукраина". И вискарик, поди, без этого ему в глотку не лезет. Хотя, нет, лезет. Но без всякого аппетиту
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Дб..бл…)))
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Куни Чан
Куни Чан
А свинтус так и ходит в образе президента.
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