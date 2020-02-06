Порахують з космосу: в Держстаті придумали, як переписати українців на окупованих територіях

Кількість населення на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, а також в Криму хочуть порахувати за допомогою супутникових знімків.

Методика включає в себе порівняння з даними пілотних переписів населення. Про це повідомив глава Державної служби статистики України Ігор Вернер, передає delo.ua.

"Ми будемо зустрічатися з експертами ООН. В основному по нинішній нашій роботі, а саме по оцінці населення України. Але, зокрема, у цих експертів є дуже великий досвід перепису в державах, у яких всередині збройний конфлікт. Зокрема, наприклад, Афаганістан. Там була використана методика, під час якої аналізувалися супутникові знімки, а також порівнювалися з результатами пілотних переписів. Це досить складна методологія, але вона на великих обсягах і територіях досить точна", – розповів Вернер.

Ігор Вернер delo.ua

За його словами, у такого підходу є проблеми "внизу", коли експерти і статистичні служби почнуть спускатися до кожного населеного пункту. Там точність дослідження буде знижуватися.

"Але методологія така існує і ми вже зараз ведемо переговори з UNFPA (United Nations Population Fund, Фонд ООН в області народонаселення - прим.), щоб вони допомогли нам на початку цієї роботи з оцінки чисельності на тимчасово окупованих територіях", -– зазначив глава Держстату.

Раніше OBOZREVATEL писав, що населення України складає 37 млн 289 тисяч осіб. Про це свідчать дані так званого електронного перепису населення.

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