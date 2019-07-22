Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Помер автор Конституції України

6.8т Читати матеріал російською

У понеділок, 22 липня, помер відомий український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка. Він був одним із авторів Конституції України.

Як пише LB.ua, причиною смерті чоловіка став інфаркт. Віктор Мусіяка народився 28 червня 1946 року в Миколаївській області. У 1973-му закінчив Харківський юридичний інститут, там же почав викладацьку діяльність.

З 1983 по 1996 рік був завідувачем кафедри цивільного права, проректором Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. У 2000-2002 роках завідував кафедрою галузевих юридичних наук юридичного факультету Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Новини
Помер народний артист України Вітошинський: що відомо

Віктор Мусіяка

Віктор Мусіяка

Макс Требухов

У 1994-му почав політичну діяльність. Народний депутат України другого скликання з квітня 1994-го до квітня 1998 року. З листопада 1995-го до червня 1996 року був постійним представником президента України у Верховній Раді України.

На виборах 2002 року знову потрапив до ВР за списками блоку "Наша Україна", до якого входила і очолювана ним партія "Вперед, Україно!".

Мусіяка – автор приблизно 120 наукових праць, один із авторів Конституції України. В останні роки він був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 липня 2018 року в лікарні Києва помер український дисидент, один із авторів акта "Про Незалежність України", Герой України Левко Лук'яненко. Йому було 89 років. Причиною смерті стали наслідки інсульту.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Віктор Мусіяка
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
21
3
Смішно
0
Цікаво
38
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Конституция Украины: 1) Нам все должны. 2) Слово "САЛО" всегда пишется с большой буквы.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Ш. Олег
Ш. Олег
Неплохая Конституция, кстати говоря. Хоть и не без огрех (например, в описании административного устройства государства отсутствуют посёлки городского типа, хотя их в Украине предостаточно; статус Севастополя определён крайне туманно и т.п.). Самый большой недостаток, однако, заключается в том, что послемайданная власть откровенно чихала на ряд положений Основного Закона. Статья 10, скажем, чётко и ясно говорит: "На Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств Украины". Сравните это с реальным положением дел… В любом случае, человек занимался созидательным трудом на пользу Украине. Царствие небесное.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel