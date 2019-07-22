Помер автор Конституції України

У понеділок, 22 липня, помер відомий український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка. Він був одним із авторів Конституції України.

Як пише LB.ua, причиною смерті чоловіка став інфаркт. Віктор Мусіяка народився 28 червня 1946 року в Миколаївській області. У 1973-му закінчив Харківський юридичний інститут, там же почав викладацьку діяльність.

З 1983 по 1996 рік був завідувачем кафедри цивільного права, проректором Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. У 2000-2002 роках завідував кафедрою галузевих юридичних наук юридичного факультету Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Віктор Мусіяка Макс Требухов

У 1994-му почав політичну діяльність. Народний депутат України другого скликання з квітня 1994-го до квітня 1998 року. З листопада 1995-го до червня 1996 року був постійним представником президента України у Верховній Раді України.

На виборах 2002 року знову потрапив до ВР за списками блоку "Наша Україна", до якого входила і очолювана ним партія "Вперед, Україно!".

Мусіяка – автор приблизно 120 наукових праць, один із авторів Конституції України. В останні роки він був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 липня 2018 року в лікарні Києва помер український дисидент, один із авторів акта "Про Незалежність України", Герой України Левко Лук'яненко. Йому було 89 років. Причиною смерті стали наслідки інсульту.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся