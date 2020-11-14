Помер легендарний радянський актор Армен Джигарханян

У Росії в ніч на суботу, 14 листопада, у віці 85 років помер легендарний радянський актор і режисер Армен Джигарханян.

Про це повідомили в Московському драматичному театрі, передають російські ЗМІ. Точна причина не називається, відомо, що останнім часом він сильно хворів.

Так, в серпні з'явилися дані про те, що він майже не може самостійно пересуватися, а також виглядає хворобливо і виснажено.

Джигарханян народився в Єревані, столиці Вірменії, 3 жовтня 1935 року. Батько пішов з сім'ї, коли Армену був всього місяць, його виховував вітчим.

Любов до театру прищепила мати, яка була завзятою театралкою.

Після школи Армен поїхав до Москви, вступати до ДІТІСу, але провалився. Він повернувся до Вірменії й влаштувався на "Арменфільм" помічником оператора.

У 19 років знову спробував здобути освіту в Єревані. Вступив до Єреванського художньо-театральний інститут.

Дебютував в спектаклі "Іван Рибаков" в Російському драматичному театрі імені Станіславського в Єревані.

У кіно вперше знявся також у Вірменії – у 24 роки зіграв Хакобо в стрічці "Обвал" (1959). Далі знімався у фільмах "Перед світанком", "Води піднімаються", "Кроки".

Світову популярність здобув у 30 років після головної ролі у військовій драмі "Здрастуй, це я!" (1965), яка була відзначена номінацією на "Золоту пальмову гілку" в Каннах.

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