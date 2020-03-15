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15 березня • оновлено в 11:19
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Польща закрила кордони: хто зможе в'їхати в країну після 15 березня

3.3т
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На час карантину через коронавірус Польща перекрила прикордонний рух на польсько-українському державному кордоні з 00:00 15 березня 2020 року.

Однак є категорії українців, яким дозволять в'їхати. Про нові правила перетину кордонів розповіли в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

На польсько-українському державному кордоні перекрили прикордонний рух

На польсько-українському державному кордоні перекрили прикордонний рух

Так, згідно з даними МЗС, закриті такі прикордонні пункти:

  • Долгобичув – Угринів – автомобільний;

  • Зосін – Устилуг – автомобільний;

  • Хребне – Рава-Руська – залізничний;

  • Медика – Шегині – автомобільний / піший;

  • Кросценко – Смільниця – автомобільний;

  • Кросценко – Хирів – залізничний;

  • Будомєж – Грушів – автомобільний.

На польсько-українському державному кордоні перекрили прикордонний рух

На польсько-українському державному кордоні перекрили прикордонний рух

На діючих пунктах пропуску в обсязі особливого руху в напрямку в'їзду в Польщу перетнути кордон зможуть лише:

  • громадяни Польщі;

  • іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Республіки Польща чи перебувають під постійною опікою громадян Республіки Польща;

  • іноземці, які мають Карту Поляка;

  • глави дипломатичних місій і члени дипломатичного та консульського персоналу місії, тобто особи, які мають дипломатичний ранг і члени їхніх сімей;

  • іноземці, які мають право постійного або тимчасового проживання на території Республіки Польща;

  • іноземці, які мають право працювати на території Республіки Польща, тобто іноземці, які повинні працювати на тих же умовах, що й громадяни Польщі, котрі мають дозвіл на роботу, зокрема сезонну, а також декларацію про доручення виконання роботи іноземцю на території Республіки Польща;

  • іноземці, які ведуть транспортний засіб для перевезення вантажів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 5 березня українці влаштували страйк на кордоні з Польщею через перекриття пішохідного проходу у зв'язку з карантинними заходами через пандемію коронавірусу.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Польща
Теги
Міністерство закордонних справ України вірус кордон
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
бедные люди, страдающие от дыбильных решений идиoтского бaндepopeжима.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Тильки выиграли. Агрессор тоже железнодорожное сообщение с Украиной прекращает. Сейчас Украину завалит дешёвой рабочей силой и начнётся мощный экономический подъём.
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