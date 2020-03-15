Польща закрила кордони: хто зможе в'їхати в країну після 15 березня

На час карантину через коронавірус Польща перекрила прикордонний рух на польсько-українському державному кордоні з 00:00 15 березня 2020 року.

Однак є категорії українців, яким дозволять в'їхати. Про нові правила перетину кордонів розповіли в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

На польсько-українському державному кордоні перекрили прикордонний рух

Так, згідно з даними МЗС, закриті такі прикордонні пункти:

Долгобичув – Угринів – автомобільний;

Зосін – Устилуг – автомобільний;

Хребне – Рава-Руська – залізничний;

Медика – Шегині – автомобільний / піший;

Кросценко – Смільниця – автомобільний;

Кросценко – Хирів – залізничний;

Будомєж – Грушів – автомобільний.

На польсько-українському державному кордоні перекрили прикордонний рух

На діючих пунктах пропуску в обсязі особливого руху в напрямку в'їзду в Польщу перетнути кордон зможуть лише:

громадяни Польщі;

іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Республіки Польща чи перебувають під постійною опікою громадян Республіки Польща;

іноземці, які мають Карту Поляка;

глави дипломатичних місій і члени дипломатичного та консульського персоналу місії, тобто особи, які мають дипломатичний ранг і члени їхніх сімей;

іноземці, які мають право постійного або тимчасового проживання на території Республіки Польща;

іноземці, які мають право працювати на території Республіки Польща, тобто іноземці, які повинні працювати на тих же умовах, що й громадяни Польщі, котрі мають дозвіл на роботу, зокрема сезонну, а також декларацію про доручення виконання роботи іноземцю на території Республіки Польща;

іноземці, які ведуть транспортний засіб для перевезення вантажів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 5 березня українці влаштували страйк на кордоні з Польщею через перекриття пішохідного проходу у зв'язку з карантинними заходами через пандемію коронавірусу.

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