Поліція створила плейлист для безпечної їзди: яку музику рекомендують українцям

До плейлисту увійшли композиції виконавців Tyler The Creator, Onuka, Jungle, Foals, "Один у каное", Сергія Бабкіна та інших. Фото: Pixabay

У Патрульній поліції України створили плейлист для безпечного водіння. До списку рекомендованої музики для авто увійшло 40 треків.

Як йдеться в повідомленні Патрульної поліції в Facebook, музика з темпом менше 100 ударів на хвилину, згідно з дослідженням, описаним в International Journal of Environmental Research and Public Health, позитивно впливає на стиль їзди.

Кожен трек у плейлисті, зібраному поліцією, не перевищує зазначеного темпу, зазначили у відомстві.

"Зберігайте його (плейлист, – ред.) та слухайте дорогою на роботу, додому, до батьків і на відпочинок", – рекомендують патрульні.

До плейлисту увійшли композиції виконавців Tyler The Creator, Onuka, Jungle, Foals, "Один у каное", Сергія Бабкіна та інших.

Плейлист доступний для прослуховування на YouTube Music.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасував кримінальну відповідальність за п'яне водіння. Водночас він наполіг на підвищенні штрафів за п'яне водіння.