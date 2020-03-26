Втекли в іншу область: поліція розшукала порушників самоізоляції на Харківщині

Поліція розшукала дев'ятьох людей з Харківської області, які прилетіли з-за кордону і повинні були піти в самоізоляцію.

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Всі вони перебували за межами області, ще шукають десятого порушника, розповіли в поліції "Громадському".

Правоохоронці уточнили, що їх поки штрафуватимуть.

За словами завідуючої відділенням особливо небезпечних інфекцій Харківської лабораторного центру Анни Сухорукової, зазначені особи надали неправдиву інформацію про місце самоізоляції і свої контакти.

"Ми звернулися в поліцію, яка оперативно нам допомогла в питанні розшуку осіб, які мали бути під самоізоляцією. Встановлено адресу їхнього перебування", – розповіла вона.

Сухорукова уточнила, що наразі ці люди не порушують режим самоізоляції, але чи дотримувалися вони його кілька днів, невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харківській області розшукували 10 громадян з числа тих, хто повернувся з-за кордону. Всього в області 200 осіб перебувають на самоізоляції.

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