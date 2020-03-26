Втекли в іншу область: поліція розшукала порушників самоізоляції на Харківщині

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26 березня • оновлено в 22:47
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Поліція розшукала порушників самоізоляції в Харківській області

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Поліція розшукала дев'ятьох людей з Харківської області, які прилетіли з-за кордону і повинні були піти в самоізоляцію.

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Всі вони перебували за межами області, ще шукають десятого порушника, розповіли в поліції "Громадському".

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Правоохоронці уточнили, що їх поки штрафуватимуть.

За словами завідуючої відділенням особливо небезпечних інфекцій Харківської лабораторного центру Анни Сухорукової, зазначені особи надали неправдиву інформацію про місце самоізоляції і свої контакти.

"Ми звернулися в поліцію, яка оперативно нам допомогла в питанні розшуку осіб, які мали бути під самоізоляцією. Встановлено адресу їхнього перебування", – розповіла вона.

Сухорукова уточнила, що наразі ці люди не порушують режим самоізоляції, але чи дотримувалися вони його кілька днів, невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харківській області розшукували 10 громадян з числа тих, хто повернувся з-за кордону. Всього в області 200 осіб перебувають на самоізоляції.

Також в регіоні підтверджений перший випадок захворювання на коронавірус.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Харків
Тег
Національна поліція України
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