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8 січня • оновлено в 01:45
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Поклонська приїхала до Криму і раптово заговорила українською мовою

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Нелегітимний депутат Державної Думи Росії, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська опублікувала привітання з Різдвом українською мовою.

У Telegram-каналі Поклонська повідомила, що приїхала в окупований Крим до сім'ї, опублікувавши знімок зі своїм батьком.

При цьому вона несподівано перейшла на українську мову. "Христос рождається! Славімо його!" – написала Поклонська.

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Поклонська заговорила українською мовою

Поклонська заговорила українською мовою

Поклонська приїхала до Криму і раптово заговорила українською мовою

Як писав OBOZREVATEL, раніше Поклонська раптово заявила, що готова стати послом РФ в Києві. Вона заявила, що "Росія і Україна нерозривно пов'язані між собою".

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Анексія Криму
Особа
Наталя Поклонська
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
В Крыму украинский или татарский языки не запрещены, мало того, они официально вынесены на государственный уровень в регионе, значит на них могут происходит обращения во все формы власти, проводиться обучение.
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