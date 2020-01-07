Поклонська приїхала до Криму і раптово заговорила українською мовою

Нелегітимний депутат Державної Думи Росії, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська опублікувала привітання з Різдвом українською мовою.
У Telegram-каналі Поклонська повідомила, що приїхала в окупований Крим до сім'ї, опублікувавши знімок зі своїм батьком.
При цьому вона несподівано перейшла на українську мову. "Христос рождається! Славімо його!" – написала Поклонська.
Поклонська заговорила українською мовою
Як писав OBOZREVATEL, раніше Поклонська раптово заявила, що готова стати послом РФ в Києві. Вона заявила, що "Росія і Україна нерозривно пов'язані між собою".
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