Поклонська приїхала до Криму і раптово заговорила українською мовою

Нелегітимний депутат Державної Думи Росії, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська опублікувала привітання з Різдвом українською мовою.

У Telegram-каналі Поклонська повідомила, що приїхала в окупований Крим до сім'ї, опублікувавши знімок зі своїм батьком.

При цьому вона несподівано перейшла на українську мову. "Христос рождається! Славімо його!" – написала Поклонська.

Поклонська заговорила українською мовою

Як писав OBOZREVATEL, раніше Поклонська раптово заявила, що готова стати послом РФ в Києві. Вона заявила, що "Росія і Україна нерозривно пов'язані між собою".

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