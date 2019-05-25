В Україні погодний армагеддон: Зеленський підписав екстрений указ

Тисячі будинків і домогосподарств на території Івано-Франківської та Закарпатської області потрапили в зону підтоплення внаслідок інтенсивних опадів 20-23 травня. Президент Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків НП.

Як повідомили в прес-службі ГСЧС, в Івано-Франківській області в зону підтоплення потрапили 1 721 житловий будинок і 6 137 домогосподарств в 78 населених пунктах області. В даний час підтоплень житлових будинків немає.

Залишаються підтопленими 27 дворогосподарств в 5 населених пунктах області, а саме: Калушський район (м. Калуш, с. Перевозець), Городенківський район ( с. Топорівці), Надвірнянський район ( с. Пнів), Рогатинський район (смт. Букачівці).

Рівень води поступово спадає. З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 122 виїзди для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб з них 12 дітей та 10 автомобілів, відкачано 30 тис. 70 м куб. води, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб, з них 63 дитини.

Наслідки негоди в Західній Україні dsns.gov.ua

Наслідки негоди в Західній Україні dsns.gov.ua

У Закарпатській області в зону підтоплення потрапили 114 житлових будинків (на даний час підтоплень житлових будинків не має), 574 підвальних приміщення житлових будинків (залишаються підтопленими 90), 610 дворогосподарств (залишаються підтопленими 153), 1 тис. 988 га сільськогосподарських угідь (залишаються підтопленими 492 га), 170 га пасовищ (залишаються підтопленими 52 га).

Рівень води поступово спадає. З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 23 виїзди для надання допомоги населенню, відкачано 31 тис. 400 м. куб. води.

Крім того, в результаті шквальних вітрів, дощів і гроз в п'яти областях України 69 населених пунктів були знеструмлені через те, що спрацювала система захисту лінії електропередач.

У Житомирській області без світла залишилося 44 населених пункти, у Київській області - 11, у Черкаській - 4, в Сумській - 5, в Кіровоградській - 5. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Наслідки негоди в Західній Україні dsns.gov.ua

Наслідки негоди в Західній Україні dsns.gov.ua

Президент Володимир Зеленський в указі №325 постановив Кабінету міністрів "забезпечити належну координацію та взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань подолання наслідків, спричинених надзвичайною ситуацією, посилення контролю за реалізацією заходів щодо подолання таких наслідків".

Президент доручив вирішити фінансування і забезпечити необхідними ресурсами для ліквідації наслідків негоди. Також Зеленський ухвалив, щоб Кабмін разом із Закарпатською та Івано-Франківською обласними держадміністраціями допомогти ліквідувати наслідки НС, забезпечити людей питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами та предметами першої необхідності.

Він також додатково постановив інформувати населення про обстановку на постраждалих територіях і заходи, що вживаються для подолання наслідків надзвичайної ситуації та нормалізації життєдіяльності.

Град в Харкові obozrevatel

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