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13 червня • оновлено в 01:22
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Україну накриють грозові дощі: синоптики прогнозують погіршення погоди

1.8т
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Погода в Україні в суботу, 13 червня, зіпсується – в усіх регіонах, крім Луганської області, очікуються дощі з грозами.

Про це повідомив Український гідрометцентр на офіційному сайті. Згідно з прогнозом синоптиків, спека незважаючи на опади збережеться на сході та в центральній частині країни, в інших регіонах температура буде нижчою.

Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

На заході прогнозують у середньому від +26 до +29 вдень. На півдні буде від +27 до +30 (в Одеській області прохолодніше – від +25 до +27 градусів).

Найспекотнішим день очікується на сході – від +29 до +35 (у Запорізькій області від +27 до +29 градусів).

В інших регіонах синоптики прогнозують від +30 до +33 тепла.

Україну накриють грозові дощі: синоптики прогнозують погіршення погоди

Укргідрометцентр

У Києві очікується грозовий дощ, температура вдень від +30 до +33 градусів.

Київська область

Київська область

Укргідрометцентр

Прогноз середніх температур і можливості опадів в Україні

Прогноз середніх температур і можливості опадів в Україні

Укргідрометцентр

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Погода в Києві Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
спека Укргідрометцентр погода
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