Україну накриють грозові дощі: синоптики прогнозують погіршення погоди

Погода в Україні в суботу, 13 червня, зіпсується – в усіх регіонах, крім Луганської області, очікуються дощі з грозами.

Про це повідомив Український гідрометцентр на офіційному сайті. Згідно з прогнозом синоптиків, спека незважаючи на опади збережеться на сході та в центральній частині країни, в інших регіонах температура буде нижчою.

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На заході прогнозують у середньому від +26 до +29 вдень. На півдні буде від +27 до +30 (в Одеській області прохолодніше – від +25 до +27 градусів).

Найспекотнішим день очікується на сході – від +29 до +35 (у Запорізькій області від +27 до +29 градусів).

В інших регіонах синоптики прогнозують від +30 до +33 тепла.

Укргідрометцентр

У Києві очікується грозовий дощ, температура вдень від +30 до +33 градусів.

Київська область Укргідрометцентр

Прогноз середніх температур і можливості опадів в Україні Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL:

Травень 2020 року в Києві виявився найхолоднішим за все XXI століття, заявили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

При цьому нехарактерні для України смерчі трапляються все частіше через різку зміну температури за короткий проміжок часу.

Глобальне потепління призводить до того, що літо стає довшим, а зима коротшою.

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