Президентом став комік, розвели війська і понабирали нових в Раду: головні підсумки 2019 від OBOZREVATEL

2019 рік запам'ятався багатьом українцям насамперед гучними політичними подіями. Новий президент і парламент, монополія на владу "Слуги народу", повернення Олега Сенцова та зустріч Зеленського з Путіним.

Рік був щедрий на події. Все вмістити в одному матеріалі просто неможливо. Та OBOZREVATEL все ж вирішив підбити підсумки року, що минає, і зібрав головне.

Створення Православної церкви України

6 січня 2019 року в Україні офіційно з'явилася незалежна православна церква. Цій події передували роки боротьби за рівноправність і автокефальність. Справжній же ривок у питанні самостійності було здійснено у квітні 2018 року, коли українська влада офіційно звернулася до Константинопольського патріархату з проханням дати українцям можливість ходити в єдину церкву.

У результаті непростих переговорів і політичних баталій на Різдво в Соборі святого Юра обраний предстоятель ПЦУ Митрополит Київський Епіфаній отримав Томос про автокефалію. Що від цього українцям?

Глава ПЦУ Епіфаній

Вони отримали можливість:

відвідувати українську церкву, яка офіційно визнана у Вселенському патріархаті;

центр її управління розміщений у Києві;

богослужіння можуть відбуватися українською мовою.

Щоправда, не обійшлося створення ПЦУ й без скандалів. Різко проти церкви виступив один із її батьків-творців – Почесний Патріарх Філарет. Боротьба триває й донині.

Президентські вибори – перемога Володимира Зеленського

Головна політична подія року, що минає, – перемога на виборах президента України Володимир Зеленського. Новий глава держави здобув перемогу більш ніж упевнено, набравши 73,22% голосів у другому турі.

Ця перемога перезавантажила політичні еліти в країні. До влади прийшли раніше маловідомі чиновники або просто люди без досвіду роботи. Вони заполонили Офіс президента, а сам глава держави вперше брав участь у міжнародних поїздках.

Якими неординарними історіями вже запам'ятався президент:

Назвав секретаря Бориспільської міської ради "розбійником" і вигнав із зали під час наради. Виявилося, що той мав судимість, а зустріч із президентом трапилася під час розпалу виборчої кампанії.

Також скандалом закінчилося спілкування з главою Миколаївської облради Вікторією Москаленко. Вона раніше називала Зеленського "малоросом";

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд подарувала своєму українському колезі Володимиру Зеленському іменний велосипед і банку меду.

Запам'ятався глава держави і 14-годинним марафоном, в процесі якого відповідав на питання журналістів. Відео смішних моментів і спроб зірвати виступ Зе можна подивитися тут.

Не варто сумніватися – курйозів із президентом вистачатиме й у 2020 році. Адже сам Зеленський під час інавгураційної промови зізнався: "Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Це була моя місія. Тепер я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали".

Парламентські вибори – вперше монобольшість "Слуги народу"

Після обрання президент одразу ж розпустив Верховну Раду і оголосив на 21 липня позачергові парламентські вибори. Результати для команди Зе стали просто приголомшливими. Як підсумок – партія "Слуга народу" провела до парламенту 254 народних депутатів і здобула монобольшість.

Запам'яталася Рада за 4 місяці як успішними голосуваннями, так і резонансними скандалами. Серед хорошого можна згадати:

Ухвалено закон про посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків і їх поширення. За це присуджуватимуть реальні тюремні терміни;

Статус учасника бойових дій нададуть добровольцям. Їм тепер належать соціальні пільги;

Ухвалення Виборчого кодексу, блоку економічних і соціальних законів.

Дмитро Разумков у день виборів 21 липня

Серед скандального:

Першим "зашкварився" нардеп В'ячеслав Медяник. Прямо під час засідання парламенту "слуга" листувався в месенджері з якимось співрозмовником, якому обіцяв вирішити питання щодо заводу "Океан" (суднобудівне підприємство в Миколаєві) із заступником генпрокурора Віктором Тріпаком.

Ціле ОПГ створив ексактор "Кварталу 95", а нині "слуга народу" Юрій Корявченков ("Юзік"). У ЗМІ потрапила розмова нардепа і ще п'яти колег із дніпропетровською поліцією. Вони вимагали від силовиків: щомісячної плати в розмірі 600 тисяч доларів, особистого контролю гучних кримінальних справ, частки в гральному бізнесі.

Нардеп-ґвалтівник Роман Іванісов. У ЗМІ з'явилася інформація, що "слуга народу" з Рівненської області в середині 90-х сидів у в'язниці за зґвалтування.

Розбурхав країну і нардеп Богдан Яременко. Під час голосувань він листувався з кількома жінками, а якоїсь миті й зовсім почав замовляти повію.

Обмін полоненими й розведення військ

7 вересня 2019 року на українську землю ступили політичні в'язні, які роками сиділи в російських в'язницях. Всього звільнено 11 бранців (серед них Олег Сенцов, Олександр Кольченко та інші), а також 24 моряки, які були взяті в полон під час Керченського конфлікту в листопаді 2018 року.

Повернення українців додому

Це стало по-справжньому радісною подією, адже вперше Москва пішла на глобальні поступки і повернула українських громадян додому. Такий крок із боку Кремля був однією з умов підготовки "нормандської зустрічі". Натомість Київ з великими труднощами, але все ж зумів розвести війська відразу на декількох ділянках: Петрівське й Золоте.

Не минулося, щоправда, й без потрясінь. Так, кілька десятків добровольців намагалися перешкодити українській армії відвести війська. У справу довелося втрутитися Володимиру Зеленському, який ув'язався в словесну сутичку з деким із них. Вона багато в чому запам'яталася через один монолог глави держави.

"Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я до тебе прийшов і сказав: зброю забери. Ти мені не переводи на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть, і переводиш мене на іншу тему..." – сказав Зеленський.

На щастя, владі вдалося заспокоїти людей і розведення відбулося.

Вже 29 грудня пройшов великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в ході якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. В Україну повернулися 76 осіб.

Процес передачі утримуваних осіб стартував о 11:00 на КПВВ "Майорськ" під Горлівкою і тривав до 15:00. Близько 21:40 борт зі звільненими з полону українцями приземлився в "Борисполі". Президент України Володимир Зеленський зустрів героїв і дав брифінг журналістам.

"Нормандська зустріч" і газові угоди

9 грудня відбулися особисті переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі. OBOZREVATEL детально описував саму зустріч, предмет бесіди й цікаві деталі. За підсумками спілкування (а зустріч була за участю канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона), сторони підписали комюніке, ось його основні тези:

До 31 грудня 2019 року обіцяють здійснити обмін полоненими. Йдеться про формулу всіх встановлених осіб на всіх встановлених.

Повне припинення вогню на Донбасі до кінця року. За цим стежитиме спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Оновлення плану розмінування територій.

Розведення сил і засобів ще на 3-х ділянках. На яких саме – поки невідомо.

Наступна зустріч відбудеться через 4 місяці (орієнтовно березень 2020 року), там обговорять повернення кордону, проведення місцевих виборів у ОРДЛО.

Зустріч у Парижі

Місцеві вибори на Донбасі можливі тільки за українськими законами, без терористів і іноземних військ.

Червоні лінії України, озвучені Зеленським: проти федералізації, проти впливу інших держав на вектор розвитку країни. Не підтримуємо можливість вирішення конфлікту шляхом здачі територій.

Закон про особливий статус Донбасу буде продовжений. Приблизно на 1 рік.

"Формула Штайнмаєра" має бути імплементована в українське законодавство.

Як результат зустрічі, відбулися газові угоди. Про що домовилися:

Росія заплатить 2,9 млрд доларів; транзит на 5 років з можливістю продовжити;

мінімальний транзит – 65 млрд куб.м перший рік і 40 млрд куб.м кожен наступний рік;

тариф на транспортування (те, що РФ платить Україні) зростатиме;

Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

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