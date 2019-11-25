Подих зими: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні в понеділок, 25 листопада, очікується сонячна і морозна погода. У західних регіонах країни прогнозують густий туман.

Найхолодніше буде на сході країни і в центрі. Вночі температура повітря тут знизиться до -7 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У центрі днем буде до +1 градуса, на сході вдень – до +2. У південних регіонах вдень до +5, а вночі – до -2. На заході України буде до +4 градусів вдень і до -2 вночі. Найтепліше буде в Ужгороді. Тут температура повітря досягне +10 градусів в денний час.

У Києві в понеділок до -2 вдень і до -7 вночі. Опадів не передбачається по всій Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики повідомили, що зима в 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі і США.

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