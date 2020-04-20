Головна Новини
20 квітня • оновлено в 21:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Почаїв вирішили "закрити" через спалах COVID-19

5.9т
Читати матеріал російською

У місті Почаїв Кременецького району Тернопільської області з 10 ранку 21 квітня вводиться заборона на в'їзд/виїзд через різке зростання захворюваності на коронавірус COVID-19.

Таке рішення ухвалив на позачерговому засіданні Кременецький районний штаб із надзвичайних ситуацій. За останню добу кількість інфікованих у Почаєві зросла на 13 осіб (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Почаев закрыли из-за COVID-19

Почаев закрыли из-за COVID-19

Колаж

Засідання районного штабу

Засідання районного штабу

Facebook/Вячеслав Онишкевич

"Зважаючи на це і на порушення карантинних умов під час Великодніх богослужінь на території Почаєва, на позачерговому засіданні ухвалено рішення про введення режиму заборони в’їзду/виїзду з міста і в місто Почаїв.

Просимо почаївчан повернутись у місто і залишатись вдома. А гостей просимо негайно покинути Почаїв", – заявив заступник голови Кременецької райадміністрації В’ячеслав Онишкевич.

Контрольно-пропускні пункти в Почаєві будуть патрулювати військовослужбовці Кременецького військового комісаріату. Там працюватимуть і рятувальниками, які мають проводити дезінфекцію та знезараження транспортних засобів.

Крім того, у Почаєві з 21 квітня запроваджують пропускну систему. На КПП пропускатимуть тільки спецтранспорт і громадян, які впливають на забезпечення життєдіяльності міста.

Вводять пропускний режим: Почаїв вирішили "закрити" через спалах COVID-19

Facebook/Вячеслав Онишкевич

Як писав OBOZREVATEL, у Тернополі в неділю, 19 квітня, на свято Пасхи від COVID-19 померла 43-річна жителька міста Почаїв.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Тернопіль
Теги
карантин Почаївська лавра вірус хвороба видео
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
2
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
ой ,як у Крыму,не хотят видеть х0 х л0в из материковой Украины .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ершов Василий
Ершов Василий
Давно треба було це зробити....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги