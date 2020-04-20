Коронавірус в Україні уповільнився: з'явилася статистика МОЗ на 20 квітня

В Україні за добу виявлено 261 новий випадок коронавірусу COVID-19, загальна кількість заражених досягла 5710.

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За даними Міністерства охорони здоров'я України на ранок 20 квітня, всього помер 151 пацієнт, одужали 359.

Ілюстрація

Глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу уточнив, що з 261 хворого за добу – 16 дітей і 43 медика.

Дані по регіонах виглядають так:

Вінницька область – 330 випадків;

Волинська область – 158 випадків;

Дніпропетровська область – 118 випадків;

Донецька область – 16 випадків;

Житомирська область – 226 випадків;

Закарпатська область – 196 випадків;

Запорізька область – 134 випадки;

Івано-Франківська область – 512 випадків;

Кіровоградська область – 246 випадків;

м. Київ – 850 випадків;

Київська область – 333 випадки;

Львівська область – 253 випадки;

Луганська область – 24 випадки;

Миколаївська область – 37 випадків;

Одеська область – 137 випадків;

Полтавська область – 63 випадки;

Рівненська область – 312 випадків;

Сумська область – 83 випадки;

Тернопільська область – 414 випадків;

Харківська область – 73 випадки;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 49 випадків;

Чернівецька область – 906 випадків;

Черкаська область – 165 випадків;

Чернігівська область – 12 випадків.

Дані по тимчасово окупованих територях Криму, Донецької та Луганської областей відсутні.

Дослідження проводила вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я та обласні лабораторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 19 квітня в Україні було зафіксовано 5449 хворих на коронавірус.

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