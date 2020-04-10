Плюс 311 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 10 квітня

Станом на ранок п'ятниці, 10 квітня, в Україні офіційно підтвердили 2203 випадки коронавірусу COVID-19.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. При цьому за останню добу виявлено 311 нових випадків (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав", – йдеться у повідомленні.

Як зазначив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко – серед 2203 хворих на коронавірус 145 дітей (в 11 інфекція була виявлена минулої доби).

Що стосується госпіталізованих, то їхня кількість досягла 923 осіб (серед них 42 дітей). У критичному стані – 5 осіб (вони перебувають на ШВЛ), реанімаційних заходів потребують 43 особи.

"Одужало за добу 16 осіб. Серед них – троє дітей і один медик. Якщо говорити про померлих, то за минулу добу в Україні зареєстровано 12 летальних випадків. Але загальна тенденція зростання показника летальності відбувається по всьому світу", – наголосив Ляшко.

Коронавірус в Україні

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 119 випадків;

Волинська область – 41 випадок;

Дніпропетровська область – 52 випадки;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 41 випадок;

Закарпатська область – 56 випадків;

Запорізька область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 254 випадки;

Кіровоградська область – 82 випадки;

м. Київ – 348 випадків;

Київська область – 140 випадків;

Львівська область – 82 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 0 випадків;

Одеська область – 46 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 85 випадків;

Сумська область – 63 випадки;

Тернопільська область – 196 випадків;

Харківська область – 6 випадків;

Херсонська область – 27 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Чернівецька область – 366 випадків;

Черкаська область – 86 випадків;

Чернігівська область – 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як зазначив головний санітарний лікар України, найбільше нових випадків минулої доби було зареєстровано в Івано-Франківській області (36), Чернівецькій (64), Києві (48), а також у Львівській, Рівненській та Київській областях (більше 10).

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 10 квітня до Центру надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.

"Приріст за добу – 32%. Ми зараз рухаємося по прогнозованій кривій, все рухається в межах наших розрахунків, що не повинно захворіти більше 2% населення. Але цього ми можемо досягнути, якщо будемо дотримуватися карантинних обмежень", – наголосив Ляшко.

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