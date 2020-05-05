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5 травня • оновлено в 18:20
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Названо найбільш правдивий тест на коронавірус: у чому різниця

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Тести на коронавірус за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) можуть показувати негативний результат у заражених із "явною клінікою". Більшу довіру викликають тести, у яких застосовується імуноферментний аналіз (ІФА).

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла завідувачка кафедри інфекційних хвороб Університету ім. Богомольця Ольга Голубовська. "У нас зараз величезна кількість вірусних пневмоній, у яких негативний ПЛР, але явна клініка. Лікарі не можуть поставити клінічний діагноз", – заявила вона.

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У цьому контексті медичка пояснила: "Ми дозволили лікарям ставити діагноз коронавірусної хвороби, тільки якщо пацієнт має характерні клінічні ознаки у вогнищі зараження і в разі близького контакту. Але це таке захворювання, що можна інфікуватися й без близького контакту".

ПЛР-тести брешуть: інфекціоністка заявила про проблему

ПЛР-тести брешуть: інфекціоністка заявила про проблему

За її словами, більшу довіру викликають тести, в яких застосовується імуноферментний аналіз (ІФА). "Допоки у нас не буде впроваджена система тестування з імуноферментним аналізом, ми не побачимо справжньої кількості інфікованих і не зможемо діагностувати це захворювання за негативного ПЛР", – заявила лікарка.

У цьому контексті Голубовська нагадала про те, що Україна стала п'ятою країною світу, яка змогла виготовити тест-системи ІФА.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Ексклюзив
Особа
Ольга Голубовська
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