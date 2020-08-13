Підготовка до другої хвилі COVID-19 в Україні: Степанов озвучив заходи

Максим Степанов розповів про підготовку до другої хвилі COVID-19 в Україні . Колаж

В Україні йде підготовка до другої хвилі коронавірусу, яка очікується в жовтні. У лікарнях вже значно збільшили кількість апаратів ШВЛ і ліжок з підвищеним киснем.

Міністерство охорони здоров'я продовжує закуповувати засоби індивідуального захисту і готується до більш потужного навантаження на медичну систему. Про це в інтерв'ю "НВ" розповів глава відомства Максим Степанов.

"У порівнянні з травнем і початком червня вдвічі збільшилася кількість хворих людей. Ми, звичайно, готуємося до ще більш потужної навантаженні на медсистему. Ми не можемо допустити ситуації, яка була в Італії або Іспанії", – сказав міністр.

За його словами, зараз Україна значно краще готова до зростання захворюваності з точки зору фахівців, які лікують COVID-19. Він зазначив, що національні протоколи лікування були вдосконалені кілька разів.

"З 15 березня по 1 серпня ми збільшили кількість апаратів штучної вентиляції легенів на більш ніж 800 штук. Цього достатньо (для всієї країни – ред.). Це нові апарати експертного класу або першого класу", – запевнив Степанов.

Як писав OBOZREVATEL раніше, розумний годинник навчилися використовувати для визначення COVID-19.