На Рівненщині депутату спалили авто: опубліковані фото

У Рівненській області за два дні спалили елітні автомобілі депутата обласної ради та 33-річної жінки.
Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області. За даними правоохоронців, згоріли Mercedes-Benz G63 і Porsche Cayenne.
Згоріла в результаті підпалу машина
rv.npu.gov.ua
Вночі 4 жовтня в Костополі зайнявся Mercedes-Benz, через що виникла загроза розповсюдження вогню на розташований поруч житловий будинок. Пожежу загасили рятувальники, проте вогонь знищив передню частину авто і його салон.
згорілі авто
rv.npu.gov.ua
згорілі авто
rv.npu.gov.ua
"Слідчо-оперативна група встановила, що загоряння автомобіля Mercedes-Benz G63 відбулося на обгородженій території приватного господарства 58-річного місцевого жителя, депутата Рівненської обласної ради. Власник авто в той момент знаходився в будинку один", - йдеться в повідомленні поліції.
згорілі авто
rv.npu.gov.ua
згорілі авто
rv.npu.gov.ua
На місці події правоохоронці виявили залишки ємності з характерним запахом пально-мастильних матеріалів і предмет, схожий на частину фаєра. Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
згорілі авто
rv.npu.gov.ua
згорілі авто
rv.npu.gov.ua
Згодом в Дубно на парковці невідомі підпалили Porsche Cayenne, що належить 33-річній місцевій жительці. Вогонь ліквідували рятувальники, проте він пошкодив моторний відсік автомобіля, ліве заднє крило, передню частину і салон автомобіля.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, як в Черкасах спалили чергове авто чиновника.
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