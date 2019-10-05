На Рівненщині депутату спалили авто: опубліковані фото

У Рівненській області за два дні спалили елітні автомобілі депутата обласної ради та 33-річної жінки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області. За даними правоохоронців, згоріли Mercedes-Benz G63 і Porsche Cayenne.

Згоріла в результаті підпалу машина rv.npu.gov.ua

Вночі 4 жовтня в Костополі зайнявся Mercedes-Benz, через що виникла загроза розповсюдження вогню на розташований поруч житловий будинок. Пожежу загасили рятувальники, проте вогонь знищив передню частину авто і його салон.

згорілі авто rv.npu.gov.ua

згорілі авто rv.npu.gov.ua

"Слідчо-оперативна група встановила, що загоряння автомобіля Mercedes-Benz G63 відбулося на обгородженій території приватного господарства 58-річного місцевого жителя, депутата Рівненської обласної ради. Власник авто в той момент знаходився в будинку один", - йдеться в повідомленні поліції.

згорілі авто rv.npu.gov.ua

згорілі авто rv.npu.gov.ua

На місці події правоохоронці виявили залишки ємності з характерним запахом пально-мастильних матеріалів і предмет, схожий на частину фаєра. Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

згорілі авто rv.npu.gov.ua

згорілі авто rv.npu.gov.ua

Згодом в Дубно на парковці невідомі підпалили Porsche Cayenne, що належить 33-річній місцевій жительці. Вогонь ліквідували рятувальники, проте він пошкодив моторний відсік автомобіля, ліве заднє крило, передню частину і салон автомобіля.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, як в Черкасах спалили чергове авто чиновника.

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