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14 жовтня • оновлено в 12:03
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Під носом у терористів: на Донбасі яскраво відсвяткували День захисника України. Відео

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У неділю, 13 жовтня, на Донбасі провели незвичайну акцію до Дня захисника України – в окупований Донецьк із Мар'їнки прилетів на повітряних кулях величезний синьо-жовтий прапор.

Підтверджуюче відео опублікував у мережі користувач під ніком Ігор Гіркін (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, прапор помітили в мікрорайоні Текстильник.

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Над Донецьком запустили прапор України

Над Донецьком запустили прапор України

Патріот Донбасу

Над Донецьком запустили прапор України

Над Донецьком запустили прапор України

Патріот Донбасу

Над Донецьком запустили прапор України

Над Донецьком запустили прапор України

Патріот Донбасу

Над Донецьком запустили прапор України

Над Донецьком запустили прапор України

Патріот Донбасу

Як уточнює видання "Патріот Донбасу", акцію організували ГО "ГРУПА ПАТРІОТ" і ГО "Третя сила" спільно з військовими, активістами і волонтерами.

На день раніше прапор запустили, щоб зробити несподіванку для террористів, які, ймовірно, чекали подібних дій 14 жовтня.

Державний прапор розміром 120 кв. м, який і запустили в небо, пошила жителька Слов'янська Тетяна Маник.

Над Донецьком запустили прапор України

Над Донецьком запустили прапор України

Патріот Донбасу

Над Донецьком запустили прапор України

Над Донецьком запустили прапор України

Патріот Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український прапор з'явився над театром Ялти в анексованому Криму.

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Тема
День захисника України
Місце
Україна
Теги
Донбас прапор України
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ярко это блевали стекломоем радужным флагом?
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70rus xxx
70rus xxx
Ржал,как лошадь.Упадет этот флаг,обоссат его ополченцы, и в чем перемога?
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Питон Каа
Питон Каа
Ну если нельзя победить непокорных шахтеров и трактористов, можно их хотя бы флагами закидать, может сами сдадутся от страха.
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