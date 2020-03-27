Переведення годинника на літній час у Криму і на Донбасі: як відбувається

Анексований Крим і окупована частина Донбасу живуть за російським часом. Тому переведення годинників на літній час там не відбудеться.

Як відомо, Москва з 2011 року почала жити за постійним зимовим часом, без переходу на літній. Таким чином, 29 березня, коли вся Україна перейде на літній час, на окупованих територіях буде все як і раніше.

Переведення годинника на літній час 2020 Ілюстрація

Це означає, що після 29 березня в Криму, на Донбасі і скрізь в Україні час буде однаковим.

Нагадаємо, переведення годинників на літній час відбудеться в ніч з 28 на 29 березня 2020 року рівно о 03:00. Традиційно така процедура відбувається у країні в останню неділю березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі дали кілька порад, як підготуватися до переходу на літній час, щоб це відбувалося без шкоди для здоров'я.

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