Перетворюють на пустелю: в Криму окупанти виставили охорону біля водопроводу

Окупаційним військам Росії в анексованому Криму доводиться охороняти водопровідну трубу від жителів, які страждають від посухи на півострові.

Про це йдеться в матеріалі"Свободной прессы". Відзначається, що на гарнізон Перевальне біля тролейбусної траси Сімферополь-Алушта провели трубопровід, щоб забезпечити умови для служби.

Раніше на цьому місці було природне джерело, однак оскільки запаси води закінчувалися, її давали лише за розкладом.

У Криму окупанти виставили охорону біля водопроводу

У зв'язку з катастрофічною ситуацією Росія перекинула в Перевальне окремий трубопровідний батальйон Південного військового округу, що стоїть у Ставропольському краї. Вони підвели до селища воду з Баланівського водосховища.

"Однак на зміну одній біді прийшла інша. Тепер військовим доводиться регулярними патрулями охороняти заповітну і довжелезну трубу від самовільних та несанкціонованих врізок абсолютно невійськових місцевих жителів. Яким теж пити хочеться", – зазначив автор.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони РФ вирішило збільшити на 10% зарплати контрактників, які несуть військову службу на півострові. Крим запропонували віднести до "пустельних і безводних місцевостей", оскільки з 2014 року, після окупації, там спостерігається серйозна нестача прісної води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Криму повністю висохли багато річок, а водосховища стрімко міліють.

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