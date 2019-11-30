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1 грудня • оновлено в 06:23
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/ Суспільство

Перетворюють на пустелю: в Криму окупанти виставили охорону біля водопроводу

21.1т
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Окупаційним військам Росії в анексованому Криму доводиться охороняти водопровідну трубу від жителів, які страждають від посухи на півострові.

Про це йдеться в матеріалі"Свободной прессы". Відзначається, що на гарнізон Перевальне біля тролейбусної траси Сімферополь-Алушта провели трубопровід, щоб забезпечити умови для служби.

Раніше на цьому місці було природне джерело, однак оскільки запаси води закінчувалися, її давали лише за розкладом.

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У Криму окупанти виставили охорону біля водопроводу

У Криму окупанти виставили охорону біля водопроводу

У зв'язку з катастрофічною ситуацією Росія перекинула в Перевальне окремий трубопровідний батальйон Південного військового округу, що стоїть у Ставропольському краї. Вони підвели до селища воду з Баланівського водосховища.

"Однак на зміну одній біді прийшла інша. Тепер військовим доводиться регулярними патрулями охороняти заповітну і довжелезну трубу від самовільних та несанкціонованих врізок абсолютно невійськових місцевих жителів. Яким теж пити хочеться", – зазначив автор.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони РФ вирішило збільшити на 10% зарплати контрактників, які несуть військову службу на півострові. Крим запропонували віднести до "пустельних і безводних місцевостей", оскільки з 2014 року, після окупації, там спостерігається серйозна нестача прісної води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Криму повністю висохли багато річок, а водосховища стрімко міліють.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Крим без води
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Все началось с того,что х о х л о м р а з и перекрыли Крымский канал.
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Сафиуллин Дамир, мозгами надо было думать, прежде чем грабить соседей. Хотя, думать мозгами - это не про русню))
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2
Жукова Тоня
Жукова Тоня
Сафиуллин Дамир, оккупированные территории снабжает оккупант. При чем тут Украина? Свои территории Украина снабжает. Или ты хочешь, чтобы тебя ограбили, а ты своим грабителям водичку в клювике приносить будешь?))
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2
Николаев Олег
Николаев Олег
Надо делать зону безопасности до Днепра и закрыть вопрос. Так многие делают. Израиль например, который любит ставить в пример местная Шапиро. Никакой оккупации, просто войска вводятся и не уходят никогда. Зона борьбы с экологическим бедствием.
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6
1
Николаев Олег
Николаев Олег
Жукова Тоня, украшня ваша что построила? Вы только проедаете от русских оставшееся.
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1
Жукова Тоня
Жукова Тоня
Николаев Олег, да, русня только грабить и отбирать чужое умеет. Построить сами не умеют. И зачем? Отобрать проще.))
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2
Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...В Крыму оккупанты выставили охрану возле водопровода..." - скоро они, с@ки, вынуждены будут выставить караулы возле продовольственных магазинов. На территории казармы всё по распорядку - и вода с хлебом насущным тоже. И количество, и время приема.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Свавильный Николай, какой ты ограниченный. Читаю тебя не первый раз, такую ересь несёшь.
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