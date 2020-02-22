Переселенці повертаються до Криму і ОРДЛО: Тука назвав причину

В Україні все більше вимушених переселенців повертаються на окуповані території, оскільки держава не може забезпечити їм нормальні умови життя.

Про це заявив в ефірі ObozTV ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. За його словами, в Україні можновладці "ставляться до людей як до електорату".

"Як би не прикро було говорити, а й минула, і нинішня влада, з моєї точки зору, занадто мало уваги приділяють вирішенню проблем тих людей, які переселилися зі сходу чи з Криму", – заявив Тука.

"Виходячи з цієї неуваги до проблем людей, частина змушена була повернутися на окуповану територію. Ніхто точно не знає, яка саме частина людей повернулася... За оцінками наших міжнародних партнерів, реальна кількість людей, які фізично проживають в якості вимушених переселенців, а не тих, які зареєстровані як переселенці, була приблизно вдвічі меншою, ніж цифра в 1,5 млн, яка декларується всі ці роки", – зазначив колишній заступник міністра.

За його оцінками, влада не демонструє бажання вирішувати проблеми переселенців з житлом і роботою.

"Я мав розмову з одним високопосадовцем, це був 2018 рік. Я був незадоволений тим обсягом фінансування бюджету, який передбачений на вирішення житлових проблем переселенців – нещасних 32 млн грн було виділено... Я кажу – я розумію, що це величезні кошти, але давай стартувати хоча б з мільярда", – розповів він.

"Тоді ця людина мені відповіла – на мільярд ти забезпечиш, умовно кажучи, тисячу сімей. А якщо я побудую дорогу, про неї знатимуть 20 тисяч сімей. Мені з точки зору політтехнологій вигідніше будувати дорогу, ніж вирішувати житлові проблеми конкретної людини. На жаль, такий підхід зберігається досі", – додав колишній заступник міністра.

avdeevka.city

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Георгій Тука заявляв, що в окупованих районах Донбасу до 80% мирного населення мріє про повернення в Україну.

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