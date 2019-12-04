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4 грудня • оновлено в 13:45
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Олександр Дедюхін
Олександр Дедюхін
Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму м. Полтави Всі статті автора

Перенос Рождества: есть соломоново решение

3.2т
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В Православной церкви Украины в целом поддержали инициативу предстоятеля о возможном переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, но указали на возможные негативные последствия.

Я хорошо отношусь к идее переноса Рождества. Что касается опасений, то есть люди, которые боятся собственной тени. Кто-то боится пауков, а кто-то – открытых пространств. Но это не значит, что нужно отменить тени, пауков и открытые пространства.

Вообще, здесь есть очень простое решение – соломоново. Дать возможность решать этот вопрос на усмотрение каждой общины. Собирается религиозная община и решает, по какому календарю мы живем: по новоюлианскому или по юлианскому. Всё.

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Я бы оставил переходный период – лет 5 или даже 10. Кто мне мешает два раза отпраздновать Рождество? Кто мне мешает два раза отпраздновать день святого Николая? Пусть мне больше подарочков принесет.

Рождество в ПЦУ могут перенести на 25 декабря

Рождество в ПЦУ могут перенести на 25 декабря

Теперь что касается сугубо технической стороны вопроса. Унификация календаря – это достаточно позднее изобретение. Например, почему был установлен пост апостолов Петра и Павла? Чтобы те, кто не смог поститься в Великий пост, смог поститься в Петров пост.

Или, например, люди, которые живут в каком-нибудь Кобылянском районе, едут в Киев, чтобы отпраздновать Пасху. По их календарю Пасха должна быть через 2 недели, они приезжают к родственникам в столицу, а в столице Пасху уже отпраздновали. Они даже и поститься не начинали.

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Такие ситуации были не единичными, потому что унифицированного календаря не было.

Почему бы нам сейчас не подойти к этому вопросу с другой точки зрения и не разрешить людям, например, поститься относительно даты Рождества, которую они принимают? Всё это можно сделать – было бы желание.

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Автор
Олександр Дедюхін Олександр Дедюхін
Теми
Ексклюзив Різдвяний піст Різдво
Місце
Україна
Теги
календарь перенос Різдва Православна церква України
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Правильно. И от кириллицы украинцам отказаться надо, и от православия. Все в греко-католики. И говорить только на мове. СУГС 3 раза.
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Трохименко Володимир
Трохименко Володимир
По друге спільні свята зближують народи, а московія завжди прагнула розділяти. Вільний вибір це дуже толерантно.
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Трохименко Володимир
Трохименко Володимир
По перше не потрібно нагнітати.
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