Перехід на літній час: астролог попередив українців про загрозу

Переведення годинника і, зокрема, перехід на літній час, може кардинально змінити не тільки долю окремої людини, а й цілої країни.

Про це розповів астролог Влад Росс, передає ТСН. На його думку, розташування планет і час в астрології тісно переплітаються.

Як приклад він навів Китай, де час не переводять уже понад півстоліття, а також не звертають уваги на кількість часових поясів у країні. Скрізь годинник ходять за єдиним пекінським часом.

"Тепер Китай став єдиним. Просувається в нашому світі дуже далеко та швидко. Індія за Гринвічем. Це свідчить про те, що країна буде завжди жити ірраціонально і не досягне жодних успіхів. А наймістичніший Непал -5,45 хвилин від Грінвіча", - розповів Росс.

Астролог порадив парламентарям і чиновникам закріпити природний для України зимовий час назавжди, щоб таким чином зменшити містичний вплив годинникових стрілок на долю держави.

"Було б непогано, якби Україна повернулася на зимовий час і ніколи не переходила на літній. Тим самим ми не будемо збігатися у часі з Росією, а будемо постійно збігатися із Заходом. І навіть таким містичним шляхом ми будемо ближчими до Заходу", - додав він.

Раніше "Обозреватель" розповідав, як перехід на літній час позначиться на здоров'ї.