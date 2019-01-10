Парафії Московського патріархату масово почали переходити в ПЦУ: показова статистика

Ще дев'ять парафій колишнього Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.
Про це повідомив митрополит Антоній Махота на своїй сторінці в Facebook. Так, на Хмельниччині до Єдиної православної церкви приєдналися шість релігійних громад УПЦ МП в Ізяславському районі. Йдеться про прихід сіл Теліжинці, Закружці, Пильки, Сухуженці, Чижівка і Присілки.
За словами митрополита, настоятелем у всіх шести парафіях є протоієрей Віталій Олійник.
Радіо Свобода
На Вінничині у новостворену церкву перейшли дві громади Московського патріархату. Зокрема, в селі Перемога Козятинського району було проведено опитування, в ході якого більше 300 жителів висловилися про приєднання до ПЦУ.
Також до Православної церкви України приєдналися віруючі села Бульбашки Козятинського району.
Крім того, ще один прихід УПЦ МП перейшов до ПЦУ на Волині. Таке рішення прийняли настоятель і парафіяни храму в селі Мерва Горохівського району.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також у мережі опублікували переклад тексту документа.
7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор.
8 січня Томос відвезли назад у Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського Патріархату. Це було пов'язано з тим, що документ ПЦУ отримала за три дні до засідання ієрархів в Константинополі (вони збираються 9 числа кожного місяця).
9 січня всі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
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