Парафії Московського патріархату масово почали переходити в ПЦУ: показова статистика

Ще дев'ять парафій колишнього Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.

Про це повідомив митрополит Антоній Махота на своїй сторінці в Facebook. Так, на Хмельниччині до Єдиної православної церкви приєдналися шість релігійних громад УПЦ МП в Ізяславському районі. Йдеться про прихід сіл Теліжинці, Закружці, Пильки, Сухуженці, Чижівка і Присілки.

За словами митрополита, настоятелем у всіх шести парафіях є протоієрей Віталій Олійник.

Радіо Свобода

На Вінничині у новостворену церкву перейшли дві громади Московського патріархату. Зокрема, в селі Перемога Козятинського району було проведено опитування, в ході якого більше 300 жителів висловилися про приєднання до ПЦУ.

Також до Православної церкви України приєдналися віруючі села Бульбашки Козятинського району.

Крім того, ще один прихід УПЦ МП перейшов до ПЦУ на Волині. Таке рішення прийняли настоятель і парафіяни храму в селі Мерва Горохівського району.

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