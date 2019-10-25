Головна Новини
25 жовтня • оновлено в 13:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Сніг і морози: синоптикиня уточнила прогноз по Україні

2.2т Читати матеріал російською

В Україні у вихідні, 26 та 27 жовтня, синоптична ситуація не зміниться. Денна температура повітря становитиме +13… +18, на Заході до +22 градусів. Все так само буде багато туманів, водночас — без опадів.

Про це повідомила відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, ці вихідні стануть завершальним етапом тривалого періоду теплої жовтневої погоди, а наступні вже можуть бути із морозами та навіть мокрим снігом.

Новини
Бабине літо закінчується: в Україні зміниться погода

"Завершується жовтень — йде собі кудись тепло. Вже з понеділка температура повітря почне поступово знижуватися", — написала вона.

Наступні вихідні вже можуть бути із морозами та навіть мокрим снігом

Наступні вихідні вже можуть бути із морозами та навіть мокрим снігом

Зокрема у Києві субота й неділя, 26-27 жовтня, будуть туманними, без дощу. Вдень очікується до +15 градусів.

Потім у столицю прийде похолодання: у понеділок буде +12, у вівторок і середу — приблизно +10 і +8 градусів відповідно. А от ночі до кінця наступного тижня вже будуть зі справжніми "мінусами".

"Чекаємо хороших вихідних, опалення, сподіваємося, що зміна синоптичної ситуації розжене туман і дасть подихати свіжішим у всіх сенсах повітрям", — підбадьорила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз на листопад в Україні. Так, початок місяця буде погожим, а температура повітря триматиметься вище нуля. В окремих регіонах можливі невеликі дощі. Справді холодно в країні стане лише наприкінці листопада.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Погода в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Погода в Києві
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
погода вихідні Туман в Києві
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Всеравно отопление включать рано, дорого и недоступно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel