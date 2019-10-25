Сніг і морози: синоптикиня уточнила прогноз по Україні

В Україні у вихідні, 26 та 27 жовтня, синоптична ситуація не зміниться. Денна температура повітря становитиме +13… +18, на Заході до +22 градусів. Все так само буде багато туманів, водночас — без опадів.

Про це повідомила відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, ці вихідні стануть завершальним етапом тривалого періоду теплої жовтневої погоди, а наступні вже можуть бути із морозами та навіть мокрим снігом.

"Завершується жовтень — йде собі кудись тепло. Вже з понеділка температура повітря почне поступово знижуватися", — написала вона.

Наступні вихідні вже можуть бути із морозами та навіть мокрим снігом

Зокрема у Києві субота й неділя, 26-27 жовтня, будуть туманними, без дощу. Вдень очікується до +15 градусів.

Потім у столицю прийде похолодання: у понеділок буде +12, у вівторок і середу — приблизно +10 і +8 градусів відповідно. А от ночі до кінця наступного тижня вже будуть зі справжніми "мінусами".

"Чекаємо хороших вихідних, опалення, сподіваємося, що зміна синоптичної ситуації розжене туман і дасть подихати свіжішим у всіх сенсах повітрям", — підбадьорила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз на листопад в Україні. Так, початок місяця буде погожим, а температура повітря триматиметься вище нуля. В окремих регіонах можливі невеликі дощі. Справді холодно в країні стане лише наприкінці листопада.

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