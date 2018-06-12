"Ось-ось накриє": синоптик попередила про різке погіршення погоди в Україні

На значній території України 12-13 червня пройдуть дощі з грозами.

Особливо сильно "поллє" у західних областях, написала на своїй сторінці в Facebook метеоролог Наталія Діденко.

"Один фронт (атмосферний. - Ред.) пройшов Київську область і пішов на схід. Другий острів нестабільної атмосфери ось-ось накриє західну частину України. Хто відпочиває або живе в наших традиційних західних курортних осередках Карпат і Закарпаття - сьогодні добряче поллє і погримить, будьте обережні", - попередила Діденко.

Україна між двох атмосферних фронтів: фото супутника Facebook Наталка Діденко

Україна між двох атмосферних фронтів: фото супутника Facebook Наталка Діденко

13 червня дощі з грозами пройдуть у західному і північному регіонах країни. Також опади можуть бути у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. А ось на значній частині півдня і сходу України варто чекати суху і спекотну погоду.

"Температура завтра, 13 червня, "вріже" до спеки в південній частині: від +28 до +33 градусів. На інших територіях буде комфортно ― +23 і до +27 градусів", - пояснила синоптик.

У столиці України 13 червня місцями пройде дощ з грозою. Температура вдень прогріє стовпчики термометрів до +25 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, до кінця тижня в Україні очікуються грози зі зливами, які за кілька днів пройдуть із заходу до сходу країни.